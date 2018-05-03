Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Ankara’nın merkez Çankaya ilçesi Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede adı şüpheliler arasında geçen teröristin Şırnak’ta öldürüldüğü ortaya çıktı.
“Dr. Savaş Botan” kod adlı Menafi Beyazıt adlı teröristin, 27 Temmuz 2017’de, Şırnak kırsalındaki bir hava operasyonunda öldüğü belirlendi. Teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde askeri konseyi üyesi olduğu da öğrenildi.
Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanların yakınında bulunan Merasim Sokak’ta askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi de yaralanmıştı.
İHA
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