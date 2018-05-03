HABER

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ankara’da 29 kişinin hayatını kaybettiği Merasim Sokak’taki terör saldırısının iddianamesinde şüpheliler arasında adı geçen bölücü terör örgütü PKK’nın sözde askeri konseyi üyesi Menafi Beyazıt’ın, Şırnak’taki bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Ankara’nın merkez Çankaya ilçesi Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede adı şüpheliler arasında geçen teröristin Şırnak’ta öldürüldüğü ortaya çıktı.

“Dr. Savaş Botan” kod adlı Menafi Beyazıt adlı teröristin, 27 Temmuz 2017’de, Şırnak kırsalındaki bir hava operasyonunda öldüğü belirlendi. Teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde askeri konseyi üyesi olduğu da öğrenildi.

Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanların yakınında bulunan Merasim Sokak’ta askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi de yaralanmıştı.

İHA

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!
Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!
Canan Karatay ramazan ayı uyarısıCanan Karatay ramazan ayı uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara şırnak PKK terör menafi beyazıt

En Çok Okunan Haberler

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.