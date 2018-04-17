HABER

Mercimek tanesi kadar şiir kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

İzmirli şair Işıkhan, 0,9 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 6 milimetre boyunda şiir kitabı çıkardı - Işıkhan: - "Mercimek tanesi büyüklüğünde şu anda. 72 sayfa ve okunuyor" - "Hedefime ulaştım, geçen yılki rekorumu yeniledim, 0,23 gramdan 0,9 grama kadar indim. 0,8 santimetre boydan 0,6 santimetreye kadar düşürdüm. Guinness Rekorları için bir milimetre dahi çok önemli. Bu özelliği ile rekorunu kırdık diyebilirim"

İZMİR (AA) - İzmirli yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan, 0,9 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 6 milimetre boyunda 72 sayfalık okunabilir şiir kitabı çıkardı.

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı ve şair Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında 0,23 gram ağırlığa, 4 milimetre ene ve 8 milimetre boya sahip kitap yayımlayarak rekor kırdıklarını, bu yıl oranları daha da küçülterek dünyanın okunabilen en küçük şiir kitabını çıkardıklarını belirtti.

"Aşktan Sonra Hüzün" adı taşıyan kitap için 0,3 punto yazı karakteri kullanıldığını aktaran Işıkhan, "İzmir'de 5-6 yıldır dünyanın en küçük kitabı diye tanıttığım kitabı bu yıl biraz daha küçülterek en son haline getirdim. Geçen yıl yaptığım kitap Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve Bakü'deki Minyatür Kitaplar Müzesi'nde yer aldı." dedi.

- Satmak için üretmedim

Işıkhan, "Guinness Rekorlar kitabına giren diğer kitapları inceledim. Benim kitabım, boyutu, ağırlığı ve sayfa sayısıyla dünyanın okunabilir en küçük kitabı olduğunu belirledik. 0,4 santimetre eni ve 0,6 santimetre boyu var. 0,9 gram ağırlığı var. 12 kitap tartarsanız 1 gram yapar. Satmak için üretmedim, bu bir rekor denemesi. Ülkemi, edebiyatımı minyatür kitapla tanıtmak istedim." diye konuştu.

Yeni kitabıyla kendi rekorunu yenilediğini vurgulayan Işıkhan, "Hedefime ulaştım, geçen yılki rekorumu yeniledim, 0,23 gramdan 0,9 grama kadar indim. 0,8 santimetre boydan 0,6 santimetreye kadar düşürdüm. Guinness Rekorları için bir milimetre dahi çok önemli. Bu özelliği ile rekorunu kırdık diyebilirim. Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en küçük okunabilir kitabı Türkiye'den ve İzmir'den. Mercimek tanesi büyüklüğünde şu anda. 72 sayfa ve okunuyor, bu özelliğiyle bir rekor." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, kitaptan 100 adet bastırdığına işaret ederek, önemli bölümünü dünyadaki minyatür kütüphanelere göndereceğini ve isteyen koleksiyonerlere 2 bin liradan satabileceğini bildirdi.

Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporuSon dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Minyatür kitap şair ve yazar Ümit Yaşar Işıkhan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

İlginizi Çekebilir

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski AYM Genel Sekreteri için karar

Eski AYM Genel Sekreteri için karar

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Uçakta gergin dakikalar! Yolcular polis çağrılarak indirildi!

Uçakta gergin dakikalar! Yolcular polis çağrılarak indirildi!

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında karar verildi!

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy hakkında karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.