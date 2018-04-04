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Merdiven korkuluklarına düşerek hayatını kaybeden Umut son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

FATİH'te bulunan Büyük Valide Han'da merdiven boşluğuna düşerek, hayatını kaybeden İbrahim Hakkı Umut, Zeytinburnu'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bulunan Büyük Valide Han'da merdiven boşluğuna düşerek, hayatını kaybeden İbrahim Hakkı Umut, Zeytinburnu'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Pazarcılık yapan emekli İbrahim Hakkı Umut dün, mal almak için Fatih'te alışverişe çıktı. Büyük Valide Han'da yürürken önündeki merdiven korkuluklarının olmadığı alana düşen Umut hayatını kaybetti. İbrahim Hakkı Umut için bugün İkindi namazında Sümer Camii'nde tören düzenlendi. Törene eşi, kardeşleri, akrabaları ve arkadaşları katıldı.

"BÖYLE YERLERE KORKULUK YAPILMASI GEREKİYOR"

Namaz öncesi Kardeşi Hilmi ve eşi Gülsüm taziyeleri kabul etti. Törene katılan eşinin kardeşi Mehmet Hançer, kazanın ihmalden kaynaklandığını belirterek, "Küçük bir korunak yapmışlar. Olmaması gereken bir şey. İnsan hayatı bu kadar ucuz. Acımız geçsin bir girişimimiz olacak. Böyle yerlere korkuluk yapılması gerekiyor" dedi.

"BU RESMEN CİNAYET"

Umut'un akrabası Ali Batur ise, "Bu resmen cinayet. Bu olay Avrupa'da olsa cezası çok büyüktür. İnsan oraya bir korkuluk çekmez mi? Hanımı ve çocuğu geride kaldı. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Tedbir almıyoruz. Oranın sorumlusu kimse bunun hesabını hukuk önünde vermesi lazım. Bunun arkasını bırakmayacağız" diye konuştu.

"AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ"

Umut için İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Umut, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GERİDE İLKOKUL ÖĞRENCİSİ BİR ÇOCUK BIRAKTI

55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut'tan geriye eşi Gülsüm ve ilkokul beşe giden kızı Zeynep kaldı. Umut'un işçi emeklisi olduğu ve ailesine bakmak için pazarlarda şapka sattığı öğrenildi.

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