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'Merdivenaltı' üretim 500 kilo midyeye el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:31 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde 'merdivenaltı' diye tabir edilen kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere operasyon düzenledi.

'Merdivenaltı' üretim 500 kilo midyeye el konuldu

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde 'merdivenaltı' diye tabir edilen kötü koşullarda midye üretimi yapan adreslere operasyon düzenledi. Sağlıksız olduğu tespit edilen 500 kilogram midyeye el konuldu.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde sağlıksız koşullarda midye üretimi yaptığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların üzerinde sineklerin gezdiği, midyelerin içi kirli su ile dolu leğenlerde saklandığı görüldü. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. 500 kilogram midyeye imha edilmek üzere el konuldu. Ayrıca midye yapımında kullanılan malzemeler ile 1 adet merdaneli çamaşır makinesi ve 1 adet ocak, ekiplerce alındı. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

FOTOĞRAFLI

'Merdivenaltı' üretim 500 kilo midyeye el konuldu'Merdivenaltı' üretim 500 kilo midyeye el konuldu'Merdivenaltı' üretim 500 kilo midyeye el konuldu'Merdivenaltı' üretim 500 kilo midyeye el konuldu

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