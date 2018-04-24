Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, nehir kenarında hayvancılık yapan H.V, Meydan Mahallesinde, kıyıda bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.