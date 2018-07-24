Meriç Nehri'nde ceset bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Meriç Nehri kenarında ceset gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinde kimlik bulamadı.
Yurt dışına yasa dışı yoldan geçmek isterken boğulan bir kaçağa ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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