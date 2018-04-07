Meriç Nehrin'de kadın cesedi bulundu

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri kıyısında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, nehrin, birinci derecede askeri yasak bölge yakınındaki Süvari (NATO) Köprüsü yakınında yaptıkları kontrollerde bir ceset gördü.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri botla nehre girerek cesedi kıyıya çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve kısmen çürüdüğü belirlenen cesedin üzerinde çıkan altın yüzük içinde "Aslı-Fahrettin" yazdığı tespit edildi.

Yapılan incelemede cesedin, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken batan botta bulunan Aslı Doğan'a ait olduğu belirlendi.

- İddianameden

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine Meriç Nehri'nde 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturması kapsamında kabul edilen iddianamede, botta yer alanlar arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin bulunduğu belirtilerek, "Olay günü Yunanistan'a kaçmak için bota binen şahıslar arasında maktul Ayşe Abdürrezzak'ın eşi Uğur Abdürrezzak ve müşterek çocukları Halil Münir Abdrrürezzak (3), maktul İbrahim Selim Doğan'ın annesi Aslı ve babası Fahrettin Doğan'ın da bulunduğunun değerlendirildiği ancak akıbetlerinin bilinmediği, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma yazısına göre, maktul Ayşe ve eşi Uğur Abdürrezzak hakkında FETÖ/PDY kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aslı ve Fahrettin Doğan hakkında FETÖ/PDY kapsamında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğünün tespit edildiği, maktullerin ve yakınlarının yurt dışına kaçmaya çalıştıklarının değerlendirildiği" ifade edilmişti.