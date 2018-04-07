HABER

Meriç Nehrin'de kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Cesedin 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine kaybolan Aslı Doğan'a ait olduğu belirlendi

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri kıyısında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, nehrin, birinci derecede askeri yasak bölge yakınındaki Süvari (NATO) Köprüsü yakınında yaptıkları kontrollerde bir ceset gördü.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri botla nehre girerek cesedi kıyıya çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve kısmen çürüdüğü belirlenen cesedin üzerinde çıkan altın yüzük içinde "Aslı-Fahrettin" yazdığı tespit edildi.

Yapılan incelemede cesedin, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken batan botta bulunan Aslı Doğan'a ait olduğu belirlendi.

- İddianameden

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine Meriç Nehri'nde 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturması kapsamında kabul edilen iddianamede, botta yer alanlar arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin bulunduğu belirtilerek, "Olay günü Yunanistan'a kaçmak için bota binen şahıslar arasında maktul Ayşe Abdürrezzak'ın eşi Uğur Abdürrezzak ve müşterek çocukları Halil Münir Abdrrürezzak (3), maktul İbrahim Selim Doğan'ın annesi Aslı ve babası Fahrettin Doğan'ın da bulunduğunun değerlendirildiği ancak akıbetlerinin bilinmediği, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma yazısına göre, maktul Ayşe ve eşi Uğur Abdürrezzak hakkında FETÖ/PDY kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aslı ve Fahrettin Doğan hakkında FETÖ/PDY kapsamında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğünün tespit edildiği, maktullerin ve yakınlarının yurt dışına kaçmaya çalıştıklarının değerlendirildiği" ifade edilmişti.

AFAD ekiplerince nehirde 3 cesedin bulunduğu bilgisine de yer verilen iddianamede, cesetlerin İbrahim Selim Doğan (3), Enes Abdürrezzak (11) ve Ayşe Abdürrezzak'a (35) ait olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti. İddianamede, FETÖ üyelerinin sık sık kaçmak için Yunanistan ve Bulgaristan sınırı olan Edirne'yi kullandıkları, bazı Afganistan ve Pakistan uyrukluların da göçmen kaçakçılığı yaptığı tespitine yer verilmişti. Şüphelilerin, "göçmen kaçakçılığı", "olası kast ile 3 kişiyi öldürme", "bilerek terör örgütüne yardım etme" suçlarından 98 yıl hapis ve 10 bin gün adli para cezası ile cezalandırılması istenmişti.

- Olay

Edirne'de, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine, AFAD ekiplerince Meriç Nehri askeri yasak bölgesinde yapılan arama çalışmasında 2'si çocuk 1'i kadın 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

Meriç Nehri'nde botun batması olayıyla ilgili gözaltına alınan Pakistan uyruklu Seyid Adnan ve Muhammed Ali, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İşte Doğan Medya Grubu'nun satış fiyatıİşte Doğan Medya Grubu'nun satış fiyatı
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!
İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD ceset kadın Meriç Nehri

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen akademisyenler için cenaze töreni düzenlendi!

Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen akademisyenler için cenaze töreni düzenlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Flaş iddia: Türkiye, Irak'a helikopterle asker indirdi

Flaş iddia: Türkiye, Irak'a helikopterle asker indirdi

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.