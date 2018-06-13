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Meriç Nehri'nde kaybolan anne ve 2 çocuğu aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Meriç Nehri'nde kaybolan anne ve 2 çocuğunu bulmak için arama çalışması başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Meriç Nehri'nde kaybolan anne ve 2 çocuğunu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kamaran Yousıf geçen ay Ajel Tomo ve 6 çocuğuyla birlikte yasa dışı yollardan sınırı geçmek için Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyüne geldi.

Bir grup kaçakla birlikte Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan Yousıf ve ailesinin bindiği bot, nehirde alabora oldu.

Baba Yousıf ve 4 çocuğu, bazı kaçaklarla birlikte Yunanistan tarafına geçerken, eşi Ajel Tomo ve çocukları Adam Kamaran Yousıf ve Sherwan Kamaran Yousıf suda kayboldu.

Olayın ardından eşi ve çocuklarından haber alamayan Baba Yousıf, İstanbul'daki yakınları aracılığıyla savcılığa başvurarak nehirde arama yapılmasını istedi.

Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri, anne ve 2 çocuğun bulunması için nehirde arama çalışması başlattı.

Iraklı ailenin avukatı Hakan Yalçıntuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli girişimlerin ardından anne ve çocukların bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD kaçak Meriç Nehri Yasadışı

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