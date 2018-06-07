Meriç Nehri'ndeki bot faciası davası

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması sonucu 2 çocuk ve 2 kadının ölümüyle ilgili tutuklanan Pakistan uyruklu 2 kişinın yargılanmasına başlandı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Seyit Adnan ve Muhammed Ali ile avukatları katıldı.

Ali, savunmasında olay günü kayıkta en arkada oturduğunu, botun Yunanistan tarafında kenarda alabora olduğunu anlattı.

Daha sonra yüzerek Yunanistan tarafında ormana çıktığını söyleyen Ali, "Müslüman yalan söylemez, oruç tutuyorum. Kayıkta en arkada oturuyordum. İki kişi botu kullanıyordu. Kenara yanaşınca herkes hızlı şekilde yukarı çıkmaya çalıştı. Ben de kıyıya çıktığım zaman elimi tutmalarını söyledim. Benden önce yukarı çıkanlar olmuştu. Daha sonra ormana çıktım. Benimle birlikte yukarı tırmanan bir sürü kişi vardı ama ne oldu bilmiyorum. Herkes çıktıktan sonra oradan oraya koşuşturmaya başladılar. Çok karanlıktı ve çok ağaç vardı ama göremedim. Botta kaç kişi olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.