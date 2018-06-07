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Meriç Nehri'ndeki bot faciası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:32 | Son Güncelleme

Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması sonucu 2 çocuk ve 2 kadının ölümüyle ilgili tutuklanan Pakistan uyruklu 2 kişi, hakim karşısına çıktı

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması sonucu 2 çocuk ve 2 kadının ölümüyle ilgili tutuklanan Pakistan uyruklu 2 kişinın yargılanmasına başlandı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Seyit Adnan ve Muhammed Ali ile avukatları katıldı.

Ali, savunmasında olay günü kayıkta en arkada oturduğunu, botun Yunanistan tarafında kenarda alabora olduğunu anlattı.

Daha sonra yüzerek Yunanistan tarafında ormana çıktığını söyleyen Ali, "Müslüman yalan söylemez, oruç tutuyorum. Kayıkta en arkada oturuyordum. İki kişi botu kullanıyordu. Kenara yanaşınca herkes hızlı şekilde yukarı çıkmaya çalıştı. Ben de kıyıya çıktığım zaman elimi tutmalarını söyledim. Benden önce yukarı çıkanlar olmuştu. Daha sonra ormana çıktım. Benimle birlikte yukarı tırmanan bir sürü kişi vardı ama ne oldu bilmiyorum. Herkes çıktıktan sonra oradan oraya koşuşturmaya başladılar. Çok karanlıktı ve çok ağaç vardı ama göremedim. Botta kaç kişi olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

Diğer sanık Adnan ise üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, kendisinin de Yunanistan'a gitmeye çalıştığını iddia etti.

Olay günü bottaki ölen kişileri hiç görmediğini savunan Adnan, "Ben bottaki kişileri hiç görmedim. Yemin ederim. İmkanın varken de hiç kaçmadım." dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Edirne'de, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine, AFAD ekiplerince Meriç Nehri askeri yasak bölgesinde yapılan arama çalışmasında 2'si çocuk 1'i kadın, 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

Meriç Nehri'nde botun batması olayıyla ilgili gözaltına alınan Pakistan uyruklu Seyid Adnan ve Muhammed Ali, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı

Olaydan yaklaşık 5 ay sonra, olay günü botta bulunan bir kadının daha cesedi bulunmuştu.

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