Meriç Nehri’nin debisi yükseldi

Edirne’nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri’nin debisinin artmasıyla birlikte ilçeye bağlı Sarcaali ve Balaban’daki köylerde tarım arazilerinin bir kısmı sular altında kaldı.

Bulgaristan’da etkili olan yağmur yağışları sebebiyle baraj kapaklarının açılması, Meriç Nehri’nin debisinin yükselmesine sebep oldu. İpsala ölçüm istasyonunda 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 16.00’da nehrin debisinin 1194 metreküp/saniye seviyelere ulaştı. Son verilere göre nehrin debisi sarı alarm durumuna yükseldi.

Çevreye hızla yayılan nehir suları, seddeler nedeniyle yerleşim bölgelerini tehdit etmese de tarım arazilerinin büyük kısmı sular altında kaldı. Binlerce dönüm tarım arazinin bulunduğu havzanın büyük çoğunluğunda çeltik ekimi gerçekleştiriliyor. Çeltik sahasının yoğun mil veya taşkın olmadığı takdirde 10 gün su altında kalsa bile zarar görmeyeceğine dikkat çekildi.