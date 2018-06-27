Meriç Nehri'nin yatağı temizleniyor

EDİRNE (AA) - Debisi düşen Meriç Nehri'nin yatağında kepçelerle kum temizliği yapılıyor.

Debisi dip seviyelere yakın akan Meriç Nehri'nin yatağında sürüklenmeyle gelen kumların oluşturduğu adacıklar kepçeyle temizleniyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon ve kepçelerle debinin düşüklüğü fırsat bilinerek, adacıklar ortadan kaldırılıyor.

Temizlenmemesi halinde suyun akışına mani olması nedeniyle olası taşkınlara neden olan kum adacıkların temizliğine kent ormanı civarında devam ediliyor.

Kepçe vasıtasıyla alınan kumlar kamyonlara yüklenerek bertaraf edilen kum adacığı temizliğine yaz boyunca devam edileceği öğrenildi.

- Kanal Edirne'de son birkaç hafta

Bu arada taşkın riskini azaltmak için 12,5 kilometre yatak ıslahı ve 7 bin 800 metre uzunluğuna sahip "Kanal Edirne" olarak bilinen taşkın tahliye kanalının birkaç hafta içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla 2015 yılı Ağustos ayında başlatılan ve son rötuşları yapılan Kanal Edirne ile kentteki taşkınlar sona erecek.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç Nehri, havzasındaki ve bölgedeki sağanaklar sonrası zaman zaman Edirne'de taşkına neden oluyor.

