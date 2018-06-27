HABER

Meriç Nehri'nin yatağı temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

Debisi düşen Meriç Nehri'nin yatağında kepçelerle kum temizliği gerçekleştiriliyor

EDİRNE (AA) - Debisi düşen Meriç Nehri'nin yatağında kepçelerle kum temizliği yapılıyor.

Debisi dip seviyelere yakın akan Meriç Nehri'nin yatağında sürüklenmeyle gelen kumların oluşturduğu adacıklar kepçeyle temizleniyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon ve kepçelerle debinin düşüklüğü fırsat bilinerek, adacıklar ortadan kaldırılıyor.

Temizlenmemesi halinde suyun akışına mani olması nedeniyle olası taşkınlara neden olan kum adacıkların temizliğine kent ormanı civarında devam ediliyor.

Kepçe vasıtasıyla alınan kumlar kamyonlara yüklenerek bertaraf edilen kum adacığı temizliğine yaz boyunca devam edileceği öğrenildi.

- Kanal Edirne'de son birkaç hafta

Bu arada taşkın riskini azaltmak için 12,5 kilometre yatak ıslahı ve 7 bin 800 metre uzunluğuna sahip "Kanal Edirne" olarak bilinen taşkın tahliye kanalının birkaç hafta içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla 2015 yılı Ağustos ayında başlatılan ve son rötuşları yapılan Kanal Edirne ile kentteki taşkınlar sona erecek.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç Nehri, havzasındaki ve bölgedeki sağanaklar sonrası zaman zaman Edirne'de taşkına neden oluyor.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Bahçesinde gördüğü 2 metrelik endemik tür yılanı, sopayla öldürdüBahçesinde gördüğü 2 metrelik endemik tür yılanı, sopayla öldürdü
AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Meriç Nehri taşkınlar temizlendi

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.