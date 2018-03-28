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Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen 20 sığınmacı Meriç'te kayboldu.

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Meriç'ten son dakika gelen kötü haber yürekleri burktu.

Ayrıntılar geliyor...

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Meriç sığınmacılar Yunanistan kaçak sığımacı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İŞTE AKP İŞTE TÜRKİYE
IQ testi yaptırdın mı hic
beynini peynir ekmekle mi yedin edirne chp duyrulur
Başına Akp kadar taş düşsün emi
YA Rabbi vatansız bırakma.
vallahi bu zulümdür, bir suriyeli bebek denizde boğulduğunda göz yaşı dönenler sizin esaddan ne farkınız var?
neresi kotu haber ya vatanini terkedip rahat avrupaya kacmaya calisan multeci abilerimiz oturup vatanlarini savunsunlar deniz k3narinda nargile tuttrup butun park ve bahceleri isgal altina aldiklarina saysinlar akp bu yuzden kaybedicek bu adamlari getirip bizim.fakirimiz yokeulumuz vark3n bunlari basimiza koydugu icin
Ya bırakın bu adamları geçsinler yunanistana oradan avrupaya, avrupa ülkeleride bu soruna ortak olsun,yoksa sorunun çözümü iöçin bize destek olurlarmı,taa işin başından buyana bu suriye ve akabinde göçmen konusunda inanılmaz hatalar yaptık,göz yumun geçsinler,bunu dünyanın meselesi haline getirin,bak önlemleri sıkılaştırırsan adamlarda böyle boğulur.Avrupanın tuzunu niye kurutuyoruz,akıl tutulmasımı,ülkemizi sevmemekmi,nasıl bir iş bu ya tamam Atatürkü sevmeyebilirsiniz , bari vatanı sevmemezlik yapmayın görevlerinizi doğru dürüst yapın.Yoksa islami dinci fetö iti buradadmı var,.
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