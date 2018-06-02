Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi düştü

EDİRNE (AA) - Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, kuraklık ve sıcak havalar nedeniyle düştü.
Edirne ve nehrin havzalarında uzun süredir yağışın olmaması, Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesinin düşmesine neden oldu.
Özellikle kış aylarında yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonucu debisi yükselen ve taşan nehirlerdeki su seviyesi azaldı.
Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla birlikte nehirlerde kum adacıkları oluştu.
Nehrin ortasında oluşan çok sayıda kum adacığı kuşların uğrak mekanı haline geldi.
DSİ verilerine göre Meriç Nehri'nin debisi 80 metreküp/saniye, Tunca Nehri'nin debisi ise 15 metreküp/saniye olarak ölçüldü.
- Nehirlerde son taşkın
Bölgede etkili olan yağışlar ve kar erimelerine bağlı olarak Meriç ve Tunca nehirleri, mart ayında yataklarından çıkarak taşmıştı.
Taşkın nedeniyle Sarayiçi bölgesi sular altında kalmış, tarihi Tunca ve Meriç köprüleri bir süre yaya ve araç geçişine kapatılmıştı. Taşkın nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi de sular altında kalmıştı.
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