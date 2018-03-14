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Merkel 4. kez Almanya Başbakanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Merkel 4. kez Almanya Başbakanı

BERLİN (AA) - Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Federal Meclis’te yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi.

Merkel, 2005, 2009 ve 2013 yıllarından sonra bugün Federal Meclis’te yapılan seçimin ardından üst üste 4. kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

Wolfgang Schaeuble başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada Merkel, oylamaya katılan 692 milletvekilinden 364’ünün oyunu aldı.

Oylamada, 315 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 9 milletvekili de çekimser kaldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Merkel dördüncü kez başbakan seçilmiş oldu.

Oylamayı Merkel’in eşi Joachim Sauer ve 89 yaşındaki annesi Herlind Kasner de meclis tribününden izledi.

Almanya'da 2005 yılında yapılan genel seçimlerin ardından ülke tarihinde ilk kadın başbakanı olan Merkel, yaklaşık 12,5 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.

Merkel, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den atama belgesini almak için Bellevue Sarayı’na gitti.

Atama belgesini aldıktan sonra yeniden Meclis’e gelecek olan Merkel burada yemin edecek.

Daha sonra kabinenin yeni üyeleri, Merkel ile birlikte Steinmeier’e giderek atama belgelerini alacak ve ardından yeniden meclise dönecek. Bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

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