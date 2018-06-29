Merkel AB Zirvesi'nde göçmenlerle ilgili mutabakattan memnun

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük önem taşıyan göç konusunda AB Zirvesi'nde ortak bir metnin kabul edilmesinin iyi bir mesaj olduğuna inandığını söyledi.

Merkel, Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi’nde göç konusunda yapılan görüşmelerin ardından bu sabah yaptığı açıklamada, ortaya çıkan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Yoğun tartışmalardan sonra AB için en önemli konuda ortak bir metnin kabul edilmesinin iyi bir mesaj olduğuna inanıyorum." diyen Merkel, bundan sonra, AB dönem başkanlığını üstlenecek Avusturya’nın önünde çok sayıda görevler bulunduğunu kaydetti.

Ortak bir Avrupa iltica sistemine ilişkin 5 mevzuatta "az veya çok" anlaşma sağlandığını, ancak henüz daha 2 mevzuat konusunda anlaşmanın eksik olduğunu ifade eden Merkel, "Farklı bakış açılarını aşmak için daha çok şey yapılması gerekiyor. Ancak bugünkü günden sonra çalışmayı sürdürebileceğimiz konusunda iyimserim." değerlendirmesinde bulundu.

Üzerinde anlaşma sağlanan ortak metne değinen Merkel, AB dışındaki sığınmacılara ilişkin AB’nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve bu alanda çalışma yapan uluslararası organizasyonlarla çalışılacağını ve uluslararası hukuka uyulacağını belirtti.