Merkel Başbakanlık yeminini etti

BERLİN (AA) - Almanya Federal Meclisi’nde yapılan oylamada dördüncü kez Başbakan seçilen Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) partisi Genel Başkanı Merkel yemin ederek görevine resmen başladı.
Merkel, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den atama belgesini aldıktan sonra tekrar meclise gelerek yemin etti.
Meclis Başkanı Wolfgang Schauble'nin verdiği yemin metnini okuyan Merkel, Başbakan olarak yeni dönem görevine resmen başlamış oldu.
Merkel, 2005, 2009 ve 2013 yıllarından sonra bugün Federal Meclis’te yapılan seçimin ardından üst üste 4. kez başbakanlık koltuğuna oturdu.
Wolfgang Schaeuble başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada Merkel, oylamaya katılan 692 milletvekilinden 364’ünün oyunu almıştı. Oylamada, 315 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 9 milletvekili de çekimser kaldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.
Almanya'da 2005 yılında yapılan genel seçimlerin ardından ülke tarihinde ilk kadın başbakanı olan Merkel, yaklaşık 12,5 yıldan beri başbakanlık görevini yürütüyor.
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