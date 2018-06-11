Merkel finans kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi

Dünyadaki güncel ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından Başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında Merkel, dünyadaki ekonomik sorunların, global işbirliği ve karşılıklı kazanca dayalı projelerle çözülebileceğini belirtti. Merkel, "Dünya aslında olumlu bir yolda, ancak bu gidişatı hatalı davranışlarla aksatmamalı, aksine sınamalara cesaretle karşılık vermeliyiz." dedi.

Başbakan Merkel, başkent Berlin'de, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Müdürü Roberto Azevedo, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Guy Ryder, Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) Başkanı Akinwumi Adesina ve Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'i temsilen Dünya Bankası CEO'su Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyadaki ekonomik gelişmelere ilişkin, "Dünya aslında olumlu bir yolda, ancak bu gidişatı hatalı davranışlarla aksatmamalı, aksine sınamalara cesaretle karşılık vermeliyiz." dedi.

Bugün 10'uncusu düzenlenen istişare toplantısında konuklarıyla ABD'nin, Avrupa'dan ithal ettiği çelik ve alüminyuma koyduğu gümrüğü, dünyadaki iklim değişikliğini ve Afrika kıtasındaki gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Merkel, doğru konulara ağırlık verildiği takdirde Afrika için 2030 yılı ajandasında öngörülen hedeflere ulaşılabileceğine inandığını kaydetti.

ABD'nin, Avrupa ülkelerinden ithal edilen otomobillere de gümrük koyması durumunda ne yapacaklarının sorulması üzerine Merkel, şu an çelik ve alüminyum gümrüğünden dolayı ABD'ye karşı Avrupa ülkeleri ile birlikte önlemler alma çabası içinde olduklarını, bunun dışında şimdilik hiçbir spekülasyona girmeyeceğini söyledi.

- "Ufukta kara bulutlar toplandı"

IMF Başkanı Lagarde da dünya ekonomisindeki gidişatın şimdilik iyi olduğunu, ancak ufukta kara bulutların toplandığını belirterek, en karanlık bulutun da ülkeler arasında yaşanan güvensizlikler olduğunu ifade etti.

Afrika ülkelerinde daha hızlı gelişmelerin olması gerektiğine de vurgu yapan Lagarde, bu ülkelerde daha iyi vergi sistemlerinin oluşturularak ülke kaynaklarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.