Merkel ile Orban arasında göç konusundaki görüş ayrılığı sürüyor

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ile Macaristan arasında göç konusunda çok farklı bakış açılarının bulunduğunu söyledi.

Merkel, Berlin’de bugün Macaristan Başbakanı Victor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Macar mevkidaşıyla çeşitli konularda yoğun görüşmeler yaptığını belirterek, beklenildiği gibi bazı konularda görüş ayrılığının bulunduğunu ifade etti.

"Göç konusunu konuştuk. Burada Almanya ile Macaristan arasındaki bakış açısı çok farklı." diyen Merkel, görüş ayrılığının Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi içindeki sığınmacılarla ilgili sorumluluğun üstlenilmesi ile bu insanların diğer ülkelere dağıtılması konusunda yaşandığını kaydetti.

Macaristan'a ulaşan ve kayıt altına alınmayan sığınmacıların AB’ye ilk ayak bastıkları ülkenin Macaristan olmadığı görüşünü savunduğunu anımsatan Merkel, "Bundan dolayı Macaristan, bu sığınmacıların iltica başvurularıyla ilgilenmekten kendisini sorumlu tutmuyor." diye konuştu.

Macaristan’ın Schengen Bölgesi sınırlarının korumasını önemli gördüğünü ifade eden Merkel, "Ancak farkımız şu. Burada insanların söz konusu olduğunu unutmamız gerekiyor. Bize gelen insanlar bunlar. Bu Avrupa’nın temel görüşü ile ilgili. Bu insanlıktır. Biz dış sınırlarımızı koruyoruz. Kendi içimize kapanmamız için değil." ifadesini kullandı.