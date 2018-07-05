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Merkel ile Orban arasında göç konusundaki görüş ayrılığı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Göç konusunu konuştuk. Burada Almanya ile Macaristan arasındaki bakış açısı çok farklı” -Macaristan Başbakanı Victor Orban: "Macaristan’ın stratejik hedefi Avrupa’yı korumak"

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ile Macaristan arasında göç konusunda çok farklı bakış açılarının bulunduğunu söyledi.

Merkel, Berlin’de bugün Macaristan Başbakanı Victor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Macar mevkidaşıyla çeşitli konularda yoğun görüşmeler yaptığını belirterek, beklenildiği gibi bazı konularda görüş ayrılığının bulunduğunu ifade etti.

"Göç konusunu konuştuk. Burada Almanya ile Macaristan arasındaki bakış açısı çok farklı." diyen Merkel, görüş ayrılığının Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi içindeki sığınmacılarla ilgili sorumluluğun üstlenilmesi ile bu insanların diğer ülkelere dağıtılması konusunda yaşandığını kaydetti.

Macaristan'a ulaşan ve kayıt altına alınmayan sığınmacıların AB’ye ilk ayak bastıkları ülkenin Macaristan olmadığı görüşünü savunduğunu anımsatan Merkel, "Bundan dolayı Macaristan, bu sığınmacıların iltica başvurularıyla ilgilenmekten kendisini sorumlu tutmuyor." diye konuştu.

Macaristan’ın Schengen Bölgesi sınırlarının korumasını önemli gördüğünü ifade eden Merkel, "Ancak farkımız şu. Burada insanların söz konusu olduğunu unutmamız gerekiyor. Bize gelen insanlar bunlar. Bu Avrupa’nın temel görüşü ile ilgili. Bu insanlıktır. Biz dış sınırlarımızı koruyoruz. Kendi içimize kapanmamız için değil." ifadesini kullandı.

Merkel, burada zor durumda olan insanları tehlikeye sokan ve paralarını alan insan kaçakçılarla mücadele edildiğini kaydetti.

Avrupa'nın ruhunun insanlık olduğunu belirten Merkel, "Bunu korumak ve Avrupa değerleriyle dünyada rol oynamak istiyorsak Avrupa'nın bundan ayrılmaması lazım." dedi.

-"Türkiye'deki sığınmacılarla ilgilenmeyi ihmal ettik"

2015’de sığınmacılara kapılarının açılmasını insani bir durum olarak niteleyen Merkel, "Suriye’deki sığınmacı kamplarıyla, Türkiye’deki sığınmacılarla ilgilemeyi hep birlikte ihmal ettiğimizi daha önce sıkça söyledim.“ ifadesini kullandı.

AB’nin dış sınırlarının korunması konusunda Orban ile hemfikir olduklarını belirten Merkel, "Bundan dolayı AB-Türkiye mutabakatını sağladık." şeklinde konuştu.

Bu mutabakatta Almanya’nın ve diğer ülkelerin Türkiye’den sığınmacıları almalarının da ön görüldüğüne işaret eden Merkel, "(Mutabakatta) Bu yer almasaydı Türkiye bizimle anlaşma yapmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Afrika ülkeleriyle de benzer mutabakatların yapılması gerektiğini kaydetti.

-"Macaristan'ın tutumu yıllardan beri aynı"

Macaristan Başbakanı Orban da, Merkel ile göç konusunda farklı görüşlere sahip olduklarını dile getirerek, Merkel ve kendisinin dünyayı farklı bakış açılarından gördüklerini belirtti.

Bu görüş ayrılığının birlikte çalışma konusunda imkanlar aramaya engel olmadığını ifade eden Orban, bu alanda Merkel ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Macaristan'ın güney sınırını koruduğunu ve oradan göçmenlerin ülkesine, Avusturya’ya ve Almanya’ya gelemediğini vurgulayan Orban, "Göç konusunda Macaristan’ın tutumu yıllardan beri değişmedi. Bunu açık ve dürüst bir şekilde söylüyoruz. Kendi topraklarımız üzerinde kontrolü sağlamak için Macaristan güney sınırına duvar inşa etti. Kimsenin Macaristan’a girmesi imkansız. Bunu engelledik." şeklinde konuştu.

Orban, böylece sadece Macaristan’ı değil Almanya’yı da koruduklarını ve Almanya’nın omuzlarından yükü aldıklarını kaydetti.

Yaşanan tartışmanın hukuki olduğunu savunan Orban, sığınmacıların AB’ye ilk ayak bastıkları yerin Macaristan değil, Yunanistan ve İtalya olduğuna işaret etti. Bu ülkelerde sığınmacıların kayıt altına alınmadığını savunan Orban, "Macaristan’ın stratejik hedefi Avrupa’yı korumak." ifadesini kullandı.

-"Biz sizi koruyoruz"

Almanya’dan sığınmacıların Macaristan’a değil, Yunanistan’a göndermesi gerektiğini belirten Orban, "Dayanışma konusunda bir şey söylemek istiyorum, çünkü bu bizi yaralıyor. Almanya'da dayanışma eksikliği ile suçlanmamızı adil olarak hissetmiyoruz. Gerçekleri ifade etmek istiyorum. Macaristan'da 24 saat boyunca 8 bin silahlı kişiyle sınırları koruyoruz." dedi.

Türkiye mutabakatı olmasına rağmen silahlı kişilerle Macaristan’ın sınırları korunmaması durumunda binlerce kişinin Almanya’ya ulaşacağını ileri süren Orban, “Biz bundan sizi koruyoruz. Bu dayanışmadır. Ciddi bir dayanışma olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İki lider, ticari alanda ve gümrük vergileri konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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