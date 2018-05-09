Merkel-İzetbegovic görüşmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bosna Hersek'te reform sürecine kararlı bir şekilde devam edilmesini dilediklerini söyledi.

Merkel, başkent Berlin'de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle yapacağı görüşme öncesinde Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Dragen Covic ile Sırp üyesi Mladen Ivanic de katıldı.

Almanya'nın Bosna Hersek ile 25 yıldan beri sadece siyasi olarak değil ekonomi alanında da yakın ilişkiler içinde olduğunu belirten Merkel, ülkesinin Bosna Hersek'in en büyük ticari partneri olduğunu hatırlattı.

Bosna Hersek'te genel seçimlerin 7 Ekim'de yapılacağının açıklandığına işaret eden Merkel, "Reform sürecinin yine de kararlı bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Gerekli seçim yasası reformuna ihtiyacımız var." dedi.

Merkel, seçim tarihinin belirlenmesine rağmen seçim yasası reformunun şimdiye kadar gerçekleşmemesinin kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.