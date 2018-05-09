Merkel-İzetbegovic görüşmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bosna Hersek'te reform sürecine kararlı bir şekilde devam edilmesini dilediklerini söyledi.
Merkel, başkent Berlin'de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle yapacağı görüşme öncesinde Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısına Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Dragen Covic ile Sırp üyesi Mladen Ivanic de katıldı.
Almanya'nın Bosna Hersek ile 25 yıldan beri sadece siyasi olarak değil ekonomi alanında da yakın ilişkiler içinde olduğunu belirten Merkel, ülkesinin Bosna Hersek'in en büyük ticari partneri olduğunu hatırlattı.
Bosna Hersek'te genel seçimlerin 7 Ekim'de yapılacağının açıklandığına işaret eden Merkel, "Reform sürecinin yine de kararlı bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Gerekli seçim yasası reformuna ihtiyacımız var." dedi.
Merkel, seçim tarihinin belirlenmesine rağmen seçim yasası reformunun şimdiye kadar gerçekleşmemesinin kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.
Almanya’nın, Bosna Hersek dahil tüm Batı Balkan ülkelerine Avrupa perspektifi sunulmasının arkasında olduğunu yineleyen Merkel, "Atılacak adımları daha önceki görüşmede yoğun bir şekilde ele aldık. İlerlemeler oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, bugün yapacakları görüşmede de Bosna Hersek'teki reform sürecini ve Avrupa Birliği'ne (AB) yaklaşmayı ele alacaklarını kaydetti.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic de ülkesinin Avrupa yolunda gitmesi durumunda ilerleyeceğini belirtti.
Bosna Hersek'teki durumun kamuoyundaki algıdan daha iyi olduğunu vurgulayan İzetbegovic, ülkesinde ekonominin büyüdüğünü ve işsizliğin azaldığını ifade etti.
"Şu an ihtiyacımız olan şey reform sürecinin hızlandırılması. Yani Avrupa yolunun hızlandırılması." diyen İzetbegovic, yıl sonuna kadar ülkesinin AB'ye aday ülke statüsü almasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.
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