Merkel-Kurz görüşmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, yasa dışı göçün Avrupa'ya ağır zarar verecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Merkel, başkent Berlin'de Avusturyalı mevkidaşı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Avusturya'nın 1 Temmuz’dan itibaren AB dönem başkanlığını üstleneceğini anımsatarak, dönem başkanlığının başarılı geçmesi için Avusturya’ya destek vereceklerini belirtti.
"Küresel duruma bakıldığında Avrupa'nın zor bir durumda olduğu konusunda hemfikiriz." diyen Merkel, bundan dolayı Avrupa'nın birlik içinde güçlü olması gerektiğini ifade etti.
Dış politikada ve yasa dışı göç konusunda birlikte hareket edilmesini isteyen Merkel, "Yasa dışı göç konusuna Avrupa'da birlikte cevap vermemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Ben bu konunun Avrupa’ya ağır zarar verecek potansiyel sahip olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, yasa dışı göçe karşı AB’nin dış sınırlarının korunmasının merkezi bir konu olduğunu vurguladı.
Kalıcı çözümler konusunda Avrupa’da kurallara bağlı kalınması gerektiğini ifade eden Merkel, sığınmacılar konusunda AB ile Türkiye arasındaki mutabakattan dolayı Avrupa’ya ulaşan sığınmacıların azaldığını, bundan dolayı AB ülkelerinin tek başına değil birlikte hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.
Avusturya Başbakanı Kurz da jeopolitik duruma bakıldığında, 1 Temmuz’dan itibaren üstlenecekleri AB Dönem Başkanlığının kolay bir görev olmayacağını söyledi.
Avusturya’nın dönem başkanlığında ağırlık konusunu belirlediklerini ifade eden Kurz, "Biz bilinçli bir şekilde güvenlik konusuna odaklanıyoruz." dedi.
Güvenliğin sağlanması için Avrupa’da güvenlik ve savunma politikalarında iş birliğine gidilmesi gerektiğini ifade eden Kurz, "İç güvenliği sağlamak için göç konusunun çözümüne ihtiyaç var." diye konuştu.
Avusturya olarak yasa dışı göç akınını durdurmayı hedeflediklerini söyleyen Kurz, bu konunun ülkesinin dönem başkanlığında yapılacak AB liderler zirvesinde ele alınacağını ifade etti.
AB'nin dış sınırlarının korunması gerektiğini vurgulayan Kurz, Avrupa sınır koruma ajansı Frontex’i daha fazla destekleyerek güçlendireceklerini kaydetti.
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