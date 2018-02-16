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Merkel-Morawiecki ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:43 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel: - "Kuzey Akım 2 konusunda görüş ayrılıklarımız var"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'dan, Almanya üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşınmasının planlandığı Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı konusunda Polonya'dan farklı düşündüklerini söyledi.

Merkel, başkent Berlin’de Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtti.

Almanya ile Polonya arasında diyaloğun geliştirilmesi gerektiğini belirten Merkel, "İyi yapacağımız daha çok şey var." dedi.

Rusya'dan, Almanya üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşınmasının planlandığı Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı’na ilişkin Polonya ile farklı görüşlerinin bulunduğunu belirten Merkel, "Kuzey Akım 2 konusunda görüş ayrılıklarımız var. Biz bunun ekonomik bir proje olduğunu düşüyoruz." diye konuştu.

Boru hattının enerji alımının çeşitlendirilmesi için bir tehlike oluşturmadığını savunan Merkel, Ukrayna’nın da gaz konusunda bir transit ülke kalmasını istediklerini kaydetti.

Merkel, Polonya ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Polonya Başbakanı Morawiecki de Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı projesini eleştirerek, bununla Ukrayna’nın dışlanma riskinin bulunduğunu söyledi.

Morawiecki, ülkesindeki yargı reformuna ilişkin bir soruya da, reform ile daha iyi bir yargı sisteminin oluşturulacağını ve hakimlerin bağımsız olacağını savundu.

Avrupa Birliği'nde Almanya ile birçok konuya benzer yaklaşımlarda bulunduklarını ifade eden Morawiecki, Almanya ile özellikle siber güvenlik, savunma alanında ve ekonomik alanda iş birliği içinde olmak istediklerini kaydetti.

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Berlin Almanya Başbakanı Angela Merkel Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

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