Merkel-Morawiecki ortak basın toplantısı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'dan, Almanya üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşınmasının planlandığı Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı konusunda Polonya'dan farklı düşündüklerini söyledi.

Merkel, başkent Berlin’de Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtti.

Almanya ile Polonya arasında diyaloğun geliştirilmesi gerektiğini belirten Merkel, "İyi yapacağımız daha çok şey var." dedi.

Rusya'dan, Almanya üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşınmasının planlandığı Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı’na ilişkin Polonya ile farklı görüşlerinin bulunduğunu belirten Merkel, "Kuzey Akım 2 konusunda görüş ayrılıklarımız var. Biz bunun ekonomik bir proje olduğunu düşüyoruz." diye konuştu.

Boru hattının enerji alımının çeşitlendirilmesi için bir tehlike oluşturmadığını savunan Merkel, Ukrayna’nın da gaz konusunda bir transit ülke kalmasını istediklerini kaydetti.