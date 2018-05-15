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Merkel, Netanyahu ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:54 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, telefonda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğü bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yazılı açıklamasına göre, Merkel, görüşmede, İsrail devletinin 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Gazze'deki gelişmelerin ışığında, şiddetin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Merkel ayrıca, Almanya'nın, İsrail'in güvenlik endişelerini anlayışla karşıladığını, düşünce özgürlüğü ve huzursuzluk yaratmak amacıyla barışçıl gösteri hakkının kötüye kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Seibert, açıklamasında, Merkel'in, İran sorumluluklarını yerine getirdiği sürece, Almanya'nın, İngiltere ve Fransa gibi İran ile olan nükleer anlaşmaya sadık kalacağını bildirdiğini aktararak, "Her iki lider, İran'ın balistik füze programından, ayrıca Suriye, Irak ve Yemen gibi bölge ülkelerinde oynadığı istikrarsızlık yaratan rolünden kaygı duyduklarını ifade etmişlerdir." dedi.

Seibert, Başbakan Merkel'in görüşmede, İran'ın Golan tepelerindeki İsrail mevzilerine yönelik saldırılarını da kınadığını ve İsrail'in kendini savunma hakkının bulunduğuna vurgu yaptığını kaydetti.

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