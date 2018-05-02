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Merkel-Pellegrini görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:56 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel: - "İran ile anlaşmanın iptal edilmesini istemiyoruz, ancak İran ile başka sorunların olduğunu da biliyoruz. Suriye'deki siyasi etkisi, balistik füze programı ve söz konusu anlaşmanın bazı kısımlarının sona ermesinden sonra ne olacağı konuları gibi. Bu konuda ilaveten konuşulması gerekir"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İran ile anlaşmanın iptal edilmesini istemiyoruz, ancak İran ile başka sorunların olduğunu da biliyoruz. Suriye'deki siyasi etkisi, balistik füze programı ve söz konusu anlaşmanın bazı kısımlarının sona ermesinden sonra ne olacağı konuları gibi. Bu konuda ilaveten konuşulması gerekir." dedi.

Merkel, bugün Berlin'de Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile yaptığı görüşme sonrasında başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile olan nükleer anlaşmanın iptal edilmesini istediğini hatırlatarak, bu konudaki görüşlerini sorması üzerine, İran ile müzakere kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

Alman hükümetinin anlaşmanın korunmasından yana olduğunu yineleyen Merkel, "Anlaşmanın iptal edilmesini istemiyoruz, ancak İran ile başka sorunların olduğunu da biliyoruz. Suriye'deki siyasi etkisi, balistik füze programı ve söz konusu anlaşmanın bazı kısımlarının sona ermesinden sonra ne olacağı konuları gibi. Bu konuda ilaveten konuşulması gerekir. Bu AB içinde de büyük ölçüde görüş birliği sağlanmış bir mesele." diye konuştu.

Anlaşmanın sürdürülmesini ve müzakere çerçevesinin genişletilmesini istediklerini kaydeden Merkel, "Şimdi İsrail'den gelen bilgilerin de araştırılabilmesi için bir an önce bunların Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na (İAEA) iletilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Başbakan Pellegrini ile sığınmacılar konusunda da görüştüklerini belirten Merkel, "Göç konularına ilişkin farklı görüşlere sahip olduğumuzu tespit ettik. Bu konuda haziran ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde sıkı bir iletişim içinde bulunmayı kararlaştırdık." ifadesini kullandı.

ABD ile yaşanan gümrük vergilerine ilişkin krizi de ele aldıklarını, bu konuda Slovakya ile benzer görüşleri paylaştıklarını ve Amerikan yönetimi ile de müzakerleri AB temsilcisi ile sürdüreceklerini anlatan Merkel, "Nordstream 2" (Kuzey Akım) projesi konusunda da konuştuklarını ve bu bağlamda Ukrayna'nın projeden dolayı zarara uğramaması için neler yapılabileceği üzerinde de durduklarını sözlerine ekledi.

Pellegrini de konuşmasında, ABD ile yaşanan gümrük vergilerine ilişkin krizle ilgili olarak tümüyle Almanya'nın yanında oldularını bildirdi.

Sığınmacılar konusunda da Almanya ile müzakereleri sürdüreceklerini belirten Pellegrini, Slovakya'nın, AB üyeliğinden kaynaklanan sorumlulukları yerine getireceğini ve AB'ye ödediği katkı payını artıracağını kaydetti.

Ülkesinin gelecek dönemde AB başkanlığını üstleneceğini de hatırlatan Pellegrini, Merkel'i de sonbaharda Bratislava'ya davet ettiğini aktardı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini

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