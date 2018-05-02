Merkel-Pellegrini görüşmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İran ile anlaşmanın iptal edilmesini istemiyoruz, ancak İran ile başka sorunların olduğunu da biliyoruz. Suriye'deki siyasi etkisi, balistik füze programı ve söz konusu anlaşmanın bazı kısımlarının sona ermesinden sonra ne olacağı konuları gibi. Bu konuda ilaveten konuşulması gerekir." dedi.

Merkel, bugün Berlin'de Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile yaptığı görüşme sonrasında başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile olan nükleer anlaşmanın iptal edilmesini istediğini hatırlatarak, bu konudaki görüşlerini sorması üzerine, İran ile müzakere kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

Alman hükümetinin anlaşmanın korunmasından yana olduğunu yineleyen Merkel, "Anlaşmanın iptal edilmesini istemiyoruz, ancak İran ile başka sorunların olduğunu da biliyoruz. Suriye'deki siyasi etkisi, balistik füze programı ve söz konusu anlaşmanın bazı kısımlarının sona ermesinden sonra ne olacağı konuları gibi. Bu konuda ilaveten konuşulması gerekir. Bu AB içinde de büyük ölçüde görüş birliği sağlanmış bir mesele." diye konuştu.