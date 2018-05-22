Merkel Solingen faciasının 25. yılı anma törenine katılacak

BERLİN (AA) - Solingen faciasının 25. yılı dolayısıyla Düsseldorf'daki eyalet başbakanlık binasında gerçekleştirilecek anma törenine Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılacağı belirtildi.
Alman haber ajansı DPA, Westdeuschen Zeitung'ta yer alan iddiayı eyalet hükümeti ve federal hükümete yakın kaynakların doğruladığını ve Merkel'in başbakanlıktaki anma törenine katılacağını duyurdu.
Almanya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek Solingen faciasının 25. yılı anma törenine, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in davetlisi olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması öngörülüyor. Çavuşoğlu'nun anma töreni vesilesiyle Düsseldorf'a gelecek Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşme yapması bekleniyor.
Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Türk ailenin evi kundaklanmış, yangında Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün İnce ve Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti.
Saldırının 25. yılı nedeniyle Solingen Belediyesi de bir tören düzenleyecek.
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