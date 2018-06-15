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Merkel-Stoltenberg görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: -"(NATO Zirvesi'nde) Tüm var olan görüş ayrılıklarına rağmen önemli kararlar alacağımız çok yapıcı bir zirve olacağına inanıyorum" - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Iraklıların, kendi ülkelerinde yeniden istikrarı sağlayabilmeleri ve DEAŞ'ın geri dönmemesi için de yeni bir eğitim misyonu hazırlayacağız. Oradaki katkımız, uluslararası terörizme karşı mücadele konusunda çok önemli bir katkıdır" - "Farklı görüşlerimize rağmen transatlantik ilişkilerimizi ayakta tutmamız ve daha da güçlendirmemiz lazım. Bu ilişkiler güvenliğimizi 70 yıl boyunca ayakta tuttu. Bu bizim için, güvenliğimiz için kaçınılmaz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de temmuz ayında düzenlenecek NATO Lider Zirvesi'nin önemli kararların alınacağı çok yapıcı bir zirve olacağını bildirdi.

Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, G7 Zirvesi ve transatlantik ilişkileri ışığında NATO Zirvesi'nde endişe edilmesi gereken hususların neler olduğuna ilişkin soruya, zirvenin ön hazırlıklarında kesin sonuçların çıkacağının görüldüğü cevabını verdi.

Zirvenin sadece tek günde gerçekleşmeyeceğini, öncesinden iyi bir hazırlık süreci olduğuna işaret eden Merkel, "Tüm var olan görüş ayrılıklarına rağmen önemli kararlar alacağımız çok yapıcı bir zirve olacağına inanıyorum." dedi.

Merkel, Almanya'nın NATO'da değişik misyonlarına katılarak katkı sağladığını ifade ederek, savunma bütçesini artırdıklarını kaydetti.

2014'te yapılan NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin, 2024'e kadar savunma harcamalarını milli gelirlerinin en az yüzde 2'sine çıkartılması kararına ilişkin de Merkel, gerçekçi bir tahminle Almanya'nın bugün yüzde 2'ye ulaşmayacağı itirafında bulundu.

Merkel, ancak bu hedefi kabul ettiklerini ve yüzde 2’ye ulaşma yönünde çalışıldığını belirterek, Almanya'nın bu konuda 2024 için yüzde 1,5 oranını belirlediğini, bu noktada "güçlü bir söz" verdiğini kaydetti.

- "Transatlantik ilişkilerimizi ayakta tutmamız"

Stoltenberg de dünyadaki yeni sınamalar karşısında daha başarılı olabilmek için NATO birliklerinin olası müdahalelere hazırlıklı olması gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduklarını belirterek, Rusya ile ilişkilerin de kolay olmadığını, yine de saydamlığın artırılması ve olası risklerin en aza indirilmesi için Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

İstikrarın sağlanması için terörizme karşı mücadele konusunda kararlar alacaklarını anlatan Stoltenberg, "Iraklıların, kendi ülkelerinde yeniden istikrarı sağlayabilmeleri ve DEAŞ'ın geri dönmemesi için de yeni bir eğitim misyonu hazırlayacağız. Oradaki katkımız, uluslararası terörizme karşı mücadele konusunda çok önemli bir katkıdır." diye konuştu.

Afganistan'da barışı ve çeşitli gruplar arasındaki uzlaşıyı sağlamak amacıyla bu ülkedeki güvenlik güçlerini de 2024 yılına kadar finanse edeceklerini ve siber saldırılara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Stoltenberg, "Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile daha önce de imzaladığımız gibi AB'nin NATO ile daha sıkı bir şekilde işbirliği yapabilmesi için yine ortak bir açıklama hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ticaret ve iklim değişikliğine karşı mücadele gibi çeşitli bazı konularda NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğuna işaret eden Stoltenberg, "Farklı görüşlerimize rağmen transatlantik ilişkilerimizi ayakta tutmamız ve daha da güçlendirmemiz lazım. Bu ilişkiler güvenliğimizi 70 yıl boyunca ayakta tuttu. Bu bizim için, güvenliğimiz için kaçınılmaz." yorumunda bulundu.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin güvenliği söz konusu olduğunda ABD'nin de savunma harcamalarını artırdığını ve zirvede de ABD'nin bir kez daha NATO'ya bağlılığını vurgulayacağına inandığını sözlerine ekledi.

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Berlin Almanya Başbakanı Angela Merkel NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

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