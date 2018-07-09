Merkel ve Li serbest ticaretten yana

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin serbest ve kurallara dayalı ticaret sisteminden yana olduğunu belirtti.

Merkel, başkent Berlin'de Almanya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında düzenlenen 5. Hükümetlerarası İstişare Toplantısının ardından Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çin ile iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade eden Merkel, görüşmelerden sonra hükümetler arası ve ekonomik alanında 22 anlaşma imzalandığını belirtti.

ABD ile gümrük vergileri konusunda yaşanan sorunlara değinen Merkel, "Biz sorunsuz ticarete ilgi duyuyoruz. Bu alanda şu an sorunlar var. Bunu ABD ile konuşuyoruz." dedi.

Çin ile ABD arasında gümrük vergilerinin artırılması durumunda bunun ABD ve Çin'de doğrudan yatırımları bulunan Alman şirketlerini de etkileyeceğini belirten Merkel, "Alman tarafı olarak biz serbest ve kurallara dayalı ticaret sisteminden yanayız." şeklinde konuştu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gelişmelerden endişe duyduklarını vurgulayan Merkel, ticaret sisteminin çok taraflı ve birbirine bağlı olduğunu kaydetti.