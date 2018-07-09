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Merkel ve Li serbest ticaretten yana

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:29 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Alman tarafı olarak biz serbest ve kurallara dayalı ticaret sisteminden yanayız" - Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang: - "Serbest ticaret, iki taraf ve dünya ekonomisinin yeniden canlanması için çok önemli rol oynuyor"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin serbest ve kurallara dayalı ticaret sisteminden yana olduğunu belirtti.

Merkel, başkent Berlin'de Almanya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında düzenlenen 5. Hükümetlerarası İstişare Toplantısının ardından Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çin ile iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade eden Merkel, görüşmelerden sonra hükümetler arası ve ekonomik alanında 22 anlaşma imzalandığını belirtti.

ABD ile gümrük vergileri konusunda yaşanan sorunlara değinen Merkel, "Biz sorunsuz ticarete ilgi duyuyoruz. Bu alanda şu an sorunlar var. Bunu ABD ile konuşuyoruz." dedi.

Çin ile ABD arasında gümrük vergilerinin artırılması durumunda bunun ABD ve Çin'de doğrudan yatırımları bulunan Alman şirketlerini de etkileyeceğini belirten Merkel, "Alman tarafı olarak biz serbest ve kurallara dayalı ticaret sisteminden yanayız." şeklinde konuştu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gelişmelerden endişe duyduklarını vurgulayan Merkel, ticaret sisteminin çok taraflı ve birbirine bağlı olduğunu kaydetti.

ABD ile görüşmeye hazır olduklarını aktaran Merkel, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in bu ülkeye giderek temaslarda bulunacağını ifade etti.

Çin'in pazarını açmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Merkel, ülkede Alman şirketler için önemli iş olanaklarının bulunduğunu kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li de serbest ticaretten ve çok taraflılıktan yana olduklarını dile getirerek, "Serbest ticaret iki taraf ve dünya ekonomisinin yeniden canlanması için çok önemli rol oynuyor." ifadesini kullandı.

Merkel ve Li, basın toplantısı sırasında gelen sorular üzerine İran ile yapılan nükleer anlaşmanın devamından yana olduklarını vurguladı.

Li, "Anlaşma bozulursa bunun hafife alınmayacak sonuçları olur." uyarısında bulundu.

Almanya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında düzenlenen 5. Hükümetlerarası İstişare Toplantısı kapsamında yapılan anlaşmaların yaklaşık 20 milyar avro değerinde olduğu belirtildi.

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