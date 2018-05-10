Merkel ve Ruhani telefonda görüştü

BERLİN (AA) – Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel’in İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri yerine getirdiği sürece Almanya, Fransa ve İngiltere’nin anlaşmadan vazgeçemeyeceklerini söylediğini belirtti.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel’in, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Merkel ve Ruhani'nin, ABD’nin çekilme kararı aldığı İran ile nükleer anlaşmayı görüştüklerine işaret eden Seibert, "Şansölye Merkel, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri yerine getirdiği sürece Almanya’nın yanı sıra Fransa ve İngiltere’nin anlaşmadan vazgeçemeyeceklerini teyit etti." ifadesini kullandı.

Seibert, Başbakan Merkel’in, İran’ın balistik füze programı ve yürüttüğü bölgesel faaliyetler konularında, İran ile ilgili ülkelerin yer aldığı geniş bir formatta görüşmelerin yapılmasından yana olduğunu belirtti.

Hükümet Sözcüsü, İsrail'e roket saldırısı düzenlediği gerekçesiyle İran'ı kınayan Merkel'in, bu ülkeden bölgedeki gerilimi azaltmaya katkı sağlamasını istediğini kaydetti.

