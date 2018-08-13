Merkel-Zvizdic görüşmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm batı Balkan ülkeleri için Avrupa Birliği (AB) perspektifinin bulunduğunu söyledi.
Merkel, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuğuyla Bosna Hersek'in durumu, ekonomik gelişmesi ve AB'ye yakınlaşması konularının ele alındığını belirtti.
Bosna Hersek'in AB persfektifi konusuna değinen Merkel, "AB perspektifi tüm batı Balkan ülkeleri için var. Bosna Hersek mümkün olan yakın bir zamanda aday ülke statüsü almak için çalışıyor. Bunun için yüzlerce soru cevaplanıyor. Biz bu bağlamda hükümeti ve yetkilileri henüz cevap verilmemiş AB Komisyonu'nun sorularının yanıtlanması konusunda cesaretlendirdik." ifadesini kullandı.
Merkel, gençlerin Bosna Hersek'te iyi bir perspektife sahip olmaları için Almanya'nın ekonomik olarak doğrudan yatırımlarla yardım edebileceğini belirterek, Batı Balkan ülkeleri arasındaki iş birliğinin tüm sorunlara rağmen iyileştiğini kaydetti.
Göç konusunu da ele aldıklarına işaret eden Merkel, Bosna Hersek'e bir önceki yıla göre daha fazla göçmen ulaştığını kaydederek, "Bunun sebeplerini ele aldık. Bu konu sadece Hırvatistan ve Sırbistan ile yapılacak iş birliği ile çözülebilir. AB de Bosna Hersek'i desteklemek için her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic de AB ile uyum sağlamanın ülkesinin dış politikasındaki en öncelikli konu olduğunu belirterek, "Bosna Hersek, Avrupa yolunda kararlılıkla devam ediyor." dedi.
Bu konuda tüm görevleri yerine getirdiklerini ve AB Komisyonu'nun sorularına da yanıt verdiklerini aktaran Zvizdic, ek soruları en hızlı bir şekilde cevaplandıracaklarını, Bosna Hersek'e olası adaylık statüsü verilmesinin ülkesi için önemli bir mesaj olacağını belirtti.
Zvizdic, ülkesinde ekonomik göstergelerin olumlu yönde seyrettiğini, ancak halkın hayat kalitesini daha da artırmak istediklerini kaydetti.
"Bölgesel iş birliğine çok önem veriyoruz. (Halklar arasındaki) Barışma süreçleri bizim için önemli." diyen Zvizdic, bunun toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı temelinde yapılması gerektiğini ifade etti.
Zvizdic, bir soru üzerine başka ülkelerle olan ilişkileri Bosna Hersek'in önceliklerine göre değerlendirdiklerini belirtti.
Bunlar AB ve NATO'ya uyum sağlamak ve Bosna Hersek'in güvenliği ve ekonomik gelişmesi olduğunu vurgulayan Zvizdic, "Bu bağlamda Türkiye, Bosna Hersek'in iç meselelerine karışmadı. Bosna Hersek'in AB ve NATO'ya uyumu konusunda da karşı olmadı." dedi.
Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ağırlıklı özelliklerinin bunlar olduğunu, bunun dışında elbette belirli geleneksel ve tarihi bağların da bulunduğunu ifade eden Zvidic, Türkiye'nin Bosna Hersek'e her zaman dostça davrandığını sözlerine ekledi.
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