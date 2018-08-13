Merkel-Zvizdic görüşmesi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm batı Balkan ülkeleri için Avrupa Birliği (AB) perspektifinin bulunduğunu söyledi.

Merkel, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuğuyla Bosna Hersek'in durumu, ekonomik gelişmesi ve AB'ye yakınlaşması konularının ele alındığını belirtti.

Bosna Hersek'in AB persfektifi konusuna değinen Merkel, "AB perspektifi tüm batı Balkan ülkeleri için var. Bosna Hersek mümkün olan yakın bir zamanda aday ülke statüsü almak için çalışıyor. Bunun için yüzlerce soru cevaplanıyor. Biz bu bağlamda hükümeti ve yetkilileri henüz cevap verilmemiş AB Komisyonu'nun sorularının yanıtlanması konusunda cesaretlendirdik." ifadesini kullandı.

Merkel, gençlerin Bosna Hersek'te iyi bir perspektife sahip olmaları için Almanya'nın ekonomik olarak doğrudan yatırımlarla yardım edebileceğini belirterek, Batı Balkan ülkeleri arasındaki iş birliğinin tüm sorunlara rağmen iyileştiğini kaydetti.

Göç konusunu da ele aldıklarına işaret eden Merkel, Bosna Hersek'e bir önceki yıla göre daha fazla göçmen ulaştığını kaydederek, "Bunun sebeplerini ele aldık. Bu konu sadece Hırvatistan ve Sırbistan ile yapılacak iş birliği ile çözülebilir. AB de Bosna Hersek'i desteklemek için her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.