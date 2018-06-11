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Merkel'den ABD Başkanı Donald Trump'a eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 02:07 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Aldatılmaya izin vermeyiz. Aksine böyle bir durumda harekete geçeriz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'dan Amerika'ya yapılan ihracatla ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen gümrük vergisi artışını eleştirdi ve buna karışı önlemler aldıklarını söyledi.

Başbakan Merkel, ARD televizyonunda yayınlanan "Anne Will" adlı programda yaptığı konuşmada, Trump'ın tutumunu eleştirerek, "Aldatılmaya izin vermeyiz. Aksine böyle bir durumda harekete geçeriz." şeklinde konuştu.

Merkel, ABD'nin, Avrupa ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyumun yanı sıra Alman otomobillerine de gümrük şartı koyması durumunda, bu ülkeye karşı geniş çaplı önlemler alacaklarını ve diğer Avrupa ülkelerini de yanlarına çekmeye çalışacaklarını söyledi.

Trump'ın G-7 zirvesi sonunda yayınlanan ortak bildirgeden çekileceğini bildirmesini de eleştiren Merkel, "Tweet ile bildirilen iptal kararı elbette memnuniyet verici değil ve aynı zamanda bir parça da moral bozucu." dedi.

Eleştirilerin dozunun artırılmasının yine de olayları daha iyi hale getirmeyeceğini ifade eden Merkel, Trump ile görüşmeleri sürdüreceğini ve Brüksel'deki NATO zirvesinde de bu fırsatı bulacağını kaydetti.

Trump'a karşı şimdiden önlemler aldıklarını ve bunları 1 Temmuz'da Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) ileteceklerini belirten Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da ABD'ye karşı alacağı önlemlerden vazgeçmediğini söyledi.

"Hiç bir şey yapmamak, tümüyle şantaja boyun eğdiğimiz şeklinde izlenim yaratılması riskini taşıyor." ifadesini kullanan Merkel, ABD'ye karşı önlemlerin itinayla düşünüldüğünü ve çok fazlasıyla da abartılı olmayacağını kaydetti.

Merkel, uluslararası alanda faaliyete geçilmeden önce bu tür önlemlerin stratejik etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunulmasının faydalı olacağını da kaydetti.

Trump'ın tutumunun, Avrupa ülkelerinin, kaderlerini daha sıkı bir şekilde kendi ellerine almaları gerektiğini gösterdiğini de ifade eden Merkel, her ülkenin kendi başına hareket ederek ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ya da diğer bir ülkeyle anlaşmaya çalışması durumunda Avrupa'nın dağılacağı uyarısında bulundu.

- Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek çağrısı

Başbakan Merkel, Alman Milli Takımında yer alan Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafa ilişkin bir soru üzerine de, bu iki oyuncuyu savunarak, "Bu iki oyuncunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafın nelere yol açabileceğini düşünmediklerine inanıyorum." dedi.

Mesut ile İlkay'ın Alman taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediklerinden emin olduğunu ifade eden Merkel, İlkay'ın, açıklamasında, memnuniyetle Almanya adına oynadığını ve Alman Milli Takımının bir üyesi olmaktan mutlu olduğunu söylemesinin de kendisini duygulandırdığını kaydetti.

Her iki oyuncunun da Alman Milli Takımının bir parçası olduğunu ifade eden Merkel, "Başarılı olmamız için hepsine ihtiyacımız var. Bu nedenle bazı taraftarlar alkış tutarlarsa sevinirim." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmesine rağmen Dünya Futbol Şampiyonası'nda Alman Milli Takımının maçlarını izlemek için Rusya'ya gidip gitmeyeceği sorusuna karşılık da Merkel, bu tür ziyaretler yapabileceğini, bunların da Putin ile görüşebilmek için birer fırsat olacağını söyledi.

Merkel ayrıca, Almanya'da iltica talebi reddedilen sığınmacıların hızlı bir şekilde ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini savunarak, bu süreci hızlandıracak önlemlerin alınması gerektiğini, bazı eyaletlerde sınır dışı etme işlemlerinin yavaş işlemesine de şaşırdığını sözlerine ekledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel

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