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Merkel'den NATO Zirvesi değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel : -''(Savunma harcamalarının artırımı) Bu konuda teçhizatlanmayı, 'özellike teçhizatlanma diyorum silahlanma demiyorum' konuşmamız gerekiyor''

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarının artırılmasını ihtimal dahilinde gördüğünü belirtti.

Merkel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenledi.

Savunma harcamasına gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,5'unu ayıran Almanya'nın bu yüzdeyi artırmasının gündemde olup olmadığını sorulması üzerine Merkel, "Bu konuda teçhizatlanmayı, 'özellike teçhizatlanma diyorum silahlanma demiyorum' konuşmamız gerekiyor.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede aylardır tartışılan yük paylaşımını gündeme getirdiğine işaret eden Merkel, ''Bunun kendi çıkarlarımız doğrultusunda olduğunu ve bunun bizi daha güçlü hale getireceğini açıkça belirttim.'' diye konuştu.

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşecek olmalarının önemine dikkati çekerek, ''Umarım belki nükleer silahlardan arınma konusu da konuşulur. Bu konudaki görüşmelerin tekrar başlaması herkes için iyi bir sinyal olacaktır.'' ifadesini kullandı.

Merkel, ABD ve Rusya'nın görüşmelerinin herkesin güvenliği için iyi olduğunu kaydetti.

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NATO Zirvesi Almanya Başbakanı Angela Merkel

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