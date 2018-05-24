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Merkez Av Komisyonu kararı açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 02:11 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2018-2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2018-2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararı açıklandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı başkanlığında oluşturulan Merkez Av Komisyonu, illerden gelen komisyon kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri inceleyerek karara bağladı.

Kararda, av usul ve esaslarının yanı sıra koruma altına alınan av hayvanları ile Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanmanın yasak olduğu sahalara ilişkin bilgiler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
av avlanma Merkez Av Komisyonu Resmi Gazete

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