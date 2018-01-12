Merkez Bankası ocak ayı beklenti anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, 2018 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseldi.
TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.
Buna göre, ocak ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,29 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,62 olurken, mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 olarak gerçekleşti.
Bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 9,55'e yükseldi. Aralık ayı anketinde yüzde 9,30 ve yüzde 8,47 olan 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi, ocak anketinde sırasıyla yüzde 9,24 ve yüzde 8,23 oldu.
Bu yıl cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 41,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 43,8 milyar dolara çıktı. 2019 cari işlemler açığı beklentisi ise 44,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,1534 lira iken, bu anket döneminde 4,1156 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 4,2392 lira olarak gerçekleşti.
- Yıl sonu büyüme beklentisi 4,6'ya yükseldi
Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6'ya yükseldi. 2019 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.
BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,44 iken bu anket döneminde yüzde 12,50'ye yükseldi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ise yüzde 12,72'den yüzde 12,75'e yükseldi.
Aynı anket döneminde, vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 13,18 olurken, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,16, yüzde 13,02, yüzde 12,84, yüzde 12,32 ve yüzde 11,39 oldu.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay için yüzde 8 olurken, 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentilerinin tamamında da yüzde 8,00 oldu.
(AA)
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