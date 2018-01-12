Merkez Bankası ocak ayı beklenti anketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, 2018 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseldi.

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre, ocak ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,29 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,62 olurken, mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 9,55'e yükseldi. Aralık ayı anketinde yüzde 9,30 ve yüzde 8,47 olan 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi, ocak anketinde sırasıyla yüzde 9,24 ve yüzde 8,23 oldu.

Bu yıl cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 41,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 43,8 milyar dolara çıktı. 2019 cari işlemler açığı beklentisi ise 44,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.