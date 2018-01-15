Merkez Bankasının TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 302 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,80467, en düşük fiyat 3,80410, en yüksek fiyat 3,80550 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,80125 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 183 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,87425, en düşük fiyat 3,87220 ve en yüksek fiyat 3,87620 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,86994 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 183 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,98173, en düşük fiyat 3,97900 ve en yüksek fiyat 3,98520 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,97724 olarak gerçekleşti.

(AA)