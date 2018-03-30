Merkez Efendi Şehir ve Seyyid Nizam kütüphaneleri açıldı

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Eğer biz kendi içimizde birlik, beraberlik ve huzuru sağlarsak, aynı tepkiyi verir ve aynı dilden konuşursak bizim önümüzde kimse duramaz. Sadece bu ülke için değil dışarıdaki mazlumların da sözcüsü Türkiye'dir. Bunu tarih de yazacak." dedi.

Özhaseki, Merkez Efendi Şehir ve Seyyid Nizam kütüphanelerinin açılışındaki konuşmasında, açılışların Zeytinburnu ve İstanbul'a hayırlı olmasını temenni etti.

İstanbul'dan hiç kopmadığını belirten Özhaseki, "O dönemde gece 3-4 saat kurardık ve su beklerdik. Yollarda çöp dağlarının olduğu anları iyi biliriz. Çöplüğün patlayıp da vatandaşların rahmetli olduğunu biliriz." diye konuştu.

Özhaseki, Zeytinburnu için hafızalarda kötü görüntülerin olduğunu anlatarak, "Bugün modern yapıların olduğu ve güzel insanların yaşadığı bir ortama geldik. İdeolojik takıntılı bir yapıdan, bugün sosyal belediyeciliğin yapıldığı bir döneme geldik. Seçimler yaklaştığı için belediyeler için ahkamda bulunurlar. Bir şansları da yaptıkları kötülüklerin de gençler tarafından bilinmemesi. Kayseri'yi CHP'den devraldık. İhalelere mafyadan başka giren olmuyordu. Şehrin yarısından çoğunun alt yapısı hiç yoktu. Ortadan akan kirli sular dere gibi gidiyordu. Benden ilk randevu alanlar ya haciz memurları ve ya da alacağını isteyenlerdi. Kimseyi partisinden dolayı ekmeksiz bırakmadık. İşe gelmeyip aydan aya para alanlar vardı. Bunları atarak işe başladık. Artık Avrupa'da ne varsa bizde de var. Elhamdülillah çalışınca oluyor. İyi niyetle gayret edince Cenab-ı Allah, tutan eliniz, gören gözünüz, yürüyen ayağınız oluyor." diye konuştu.