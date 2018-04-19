Merkezefendi Belediyesinden ’Vatan İçin Gidin, Sağ Salim Dönün’ projesi

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olan gençlerin eline kına yakıp, içerisinde 22 parça eşya olan çanta hediye etti.

Merkezefendi Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek Mehmetçikler için önemli bir projenin altına imza attı. ’Vatan için gidin, sağ salim dönün’ projesiyle, vatani görevini yapmak üzere sülüsünü alan ve askere gidecek olan gençlere belediye ait Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda bir program düzenlendi. 98/2 tertip asker adayları için yapılan asker eğlencesine Başkan Subaşıoğlu’nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Neşet Koca, Belediye Başkan yardımcıları, asker adayları ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yemek ikramının ardından asker adaylarına avucuna kına yakın Başkan Subaşıoğlu hayırlı teskereler dileklerini ileterek, ardından içerisinde tıraş takımı, cüzdan, losyon, deodorant, havlu, diş fırçası gibi ürünlerin yer aldığı 22 parçadan oluşan asker çantası hediye etti.