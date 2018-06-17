Merkezefendi Kütüphanesi, Millet kıraathanelerine rol model olacak

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Zeytinburnu Merkezefendi Şehir Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Hatay mitinginde açıkladığı "Millet kıraathaneleri" projesine rol model olacak. Zeytinburnu Belediyesi'nce 2016 yılında okumayı teşvik etmek amacıyla 778 metrekare alan üzerine inşa edilen şehir kütüphanesinden aynı anda 121 kişi yaralanabiliyor. Bin 100 raf kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitap ve güncel yayın barındıran kütüphane, sınava hazırlanan öğrencilere, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlara 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor. Kitap okuyan ve ders çalışan herkese ücretsiz çay, çorba ve kahve ikram edilen kütüphanede, kablosuz internetten de ücretsiz faydalanmak mümkün. Ayrıca seminer, söyleşi ve tanıtım için 68 kişilik konferans salonunun yaptırıldığı kütüphanenin en üst katında ise cihannüma benzeri 360 derecelik seyir kulesi bulunuyor. Zeytinburnu’nun izlenebildiği seyir kulesinde aynı zamanda fikir meclisleri de gerçekleştiriliyor. Otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma ve bilgilendirmenin yapılabildiği kütüphanede, okuyucular 15 gün süreliğine 2 adet ödünç kitap alabiliyor. Öte yandan okuyucular 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı ve fotokopi hizmetinden de yararlanabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği kütüphaneyi, "Millet kıraathaneleri" projesine örnek olarak göstermişti. - "Burası AK Parti iktidarının doğurduğu bir eserdir" Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, kütüphaneyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Zeytinburnu'nda 11 kütüphane bulunduğunu, Merkezefendi ve Seyitnizam'daki iki kütüphanenin de kıraathane konseptinde olduğunu söyledi. Bu iki kütüphanenin İstanbul'un birçok ilçesinde yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Aydın, "Küçükçekmece'den, Bakırköy'den, Bahçelievler'den hatta Anadolu Yakası'ndan Kadıköy'den gelen gençlerimiz var. Bu farklı tarzdaki kütüphanenin en önemli özelliği 24 saat açık olması. Dolayısıyla sadece gençler değil yetişkinler de istedikleri zaman geliyorlar. Çayını, kahvesini içiyor, ikramlarını alıyor ama en önemlisi bilgiye ulaşıyor, derslerini çalışıyor, araştırmalarını burada yapabiliyor." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kütüphaneye gelerek, gençlerle muhabbet ettiğini hatırlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında burası AK Parti iktidarının doğurduğu bir eserdir. Bu bölge kültür referanslı, kentsel dönüşüm yapmış olduğumuz bir bölge. Bu bölgedeki tarihi eserleri ihya ettik. Parlementonun çıkardığı kanun, Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle, bu hizmetler yapıldı ve arkasından bir şehir kütüphanesi diğer ifadesiyle modern bir kıraathane ortaya çıkmış oldu. Aynı özelliklere sahip olan bir kütüphaneyi Seyitnizam mahallemizde de yaptık. Seyitnizam Camisi’nin yakın çevresinde, oto sanayi bölgesinin olduğu bir yerde çok güzel bir kütüphane oldu. 24 saat açık. Sabah 05.00'te 06.00'da, gece 00.00'da, 23.00'te burada gençleri görürsünüz. Onların bilgiye ulaşmasına katkı veriyoruz. Özellikle AK Parti iktidarının oluşturduğu zemin Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri, himayeleri, yol göstermesi ile bu güzel eserler ortaya çıktı. Gençlerin de kullanıyor olması bizi gerçekten mutlu ediyor." - "Buradaki ortam insanı daha çok çalışmaya teşvik ediyor" Kütüphanenin bir yılı aşkın süredir hizmet verdiğini aktaran Aydın, tematik özelliğe sahip olan şehir kütüphanesinde dünyanın her ülkesinin en az bir şehrini anlatan kitapların yer aldığını ve dünyadaki bir şehirle ilgili araştırma yapmak isteyenlerin buraya gelebileceğini belirtti.

Kütüphaneye gelenlere çay, kahve ve çorba ikram ettiklerini belirten Aydın, "Yani burada gençler ders çalışırken, kitap okurken, araştırma yaparken kalkıp yemek yemek için dışarıya gitmesin, öyle bir uğraşın içerisinde olmasın. Çorbasını da alsın, diğer ikramlarını da alsın, tabiri caizse kekini de alsın. Gündüz 12.00'de gelemediği yerde 24 saat bilgiye ulaşılabilecek. Bilgi dünyadaki en etkili güçtür. Burada bilgiye ulaşacak, arkadaşlıklar olacak. Sosyal çevresi genişliyor, yeni arkadaşlar kazanıyor. Gençler evinde ders çalışma imkanı varken, evi müsaitken orayı tercih etmiyor burayı tercih ediyor. Niçin? Buradaki ortam, psikoloji ve iklim insanı daha çok çalışmaya, kitap okumaya, araştırma yapmaya teşvik ediyor. Bilgili insanların ve bilgiye susamış olan insanların geldiği ortam çok etkileyici olur. Beni etkiliyor, her gün gelmek istiyorum. Fırsat bulsam her gün burada bir saat kitap okuyabilsem. En çok rahat ettiğim mekanlardan birisi burası. Şurada gençleri, kitapla ilgili olan insanları görmek, onlarla müsait olduklarında ayaküstü kısa sohbet edebilmek, onların enerjisinden, gelecekle ilgili düşüncelerinden etkilenmek beni mutlu ediyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Bu kütüphanenin 'Millet kıraathanesi' olarak önerilmesi büyük mutluluk" Murat Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamiliğinde ondan aldıkları feyzle bu eserleri ortaya koyduklarını aktararak, "Cumhurbaşkanımız bu projeyi takdir etti. Tabii ki çok mutlu oldum. Gözündeki ışıktı gençlerle beraber olduğunda, onlarla birlikte yaşamış olduğu o atmosfer olumlu anlamda etki ediyor. Bu çalışmanın rol model olması, bu kütüphanenin millet kıraathanesi olarak tüm Türkiye'de evrilecek olması, örnek olarak önerilmesi benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk." dedi. "Millet kıraathanesi" ifadesini kullandıklarına ve buranın klasik bir kütüphaneden farklı olduğuna dikkati çeken Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz buraya şehir kütüphanesi demiştik ama en güzel isim de millet kıraathanesi. Bir kere klasik kütüphane formatında değil. Kıraathanede kitap da okunuyor, araştırma da yapılıyor, ikramlar da alınıyor, muhabbet de ediliyor. Buranın ders ile sohbet arasında bir söyleşi mekanı var. Kıraathane de muhabbet de olur değil mi? Bir konuda uzman olan birinin, gençlerle bir araya gelip sohbet edeceği, bir kitabı okuyup tartışabilecekleri mekan da var burada. Kütüphaneden çok farklı bir format. Dolayısıyla çok rahatlıkla biz buraya 'Zeytinburnu Merkezefendi Millet Kıraathanesi' diyebiliriz, o fonksiyonu zaten icra ediyor."

- "Kütüphanede ders çalışma performansım arttı" Lise öğrencisi Emir Akyüz (17) de kütüphaneden yaklaşık 1 senedir faydalandığını belirterek, haftanın 3-4 günü burada vakit geçirdiğini söyledi. Kütüphanenin sessiz olmasının ders çalışmak için artı yönlerinden biri olduğunu vurgulayan Akyüz, "Aradığımız bütün kitaplar kütüphaneden bulunmakta. Öğrenci olduğumuz için buradaki çay ikramı, çorba ikramı bizi daha hoşnut kılıyor. Burada hem tanımadığım insanlarla ilişkilerimi güçlendirdim hem de yapamadığım sorularda birisine sorduğumda en ufak ters bir cevap almadım. Buradaki çalışanlar bize hep yardımcı oluyorlar." dedi. Bu kütüphanelerin her ile ve ilçeye yapılması gerektiğine işaret eden Akyüz, kütüphaneye ilk gelmeye başladığı zamanlarda çok fazla ilginin olmadığını gün geçtikçe ilginin arttığını ve yetmemeye başladığını ifade etti. Üniversite sınavına hazırlanan Nagihan Güven (18) ise kütüphaneye 1 aydır her gün geldiğini ve gece 00.00'a kadar burada ders çalışıp test çözerek üniversite sınavına hazırlandığını belirtti.