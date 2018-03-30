Merkezefendi’de “Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk” projesi devam ediyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk’ projesinde ilk kafile yola çıkıyor.
Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların, tarihi bizzat yerinde görmesi ve yaşaması amacıyla başlattığı ve bu yıl dördüncüsünü düzenlendiği ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk’ projesi devam ediyor. 2015 yılında başlatılan projenin ilk kafilesi yola çıkıyor. 45 yaş ve üzeri Merkezefendililerin götürüldüğü gezinin ilk kafilesi 31 Mart Cumartesi günü Bursa’ya hareket edecek. Sabaha karşı Bursa’ya varacak olan kafile, Bursa Ulucami’nde sabah namazını eda edecek. Namazdan sonra Emir Sultan Türbesi ve Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerini ziyaret edecek olan kafile, Bursa’nın tarihini dolu dolu yaşadıktan sonra akşam otele yerleşecek. ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk’ kafilesi, Bursa’dan sonra Çanakkale’ye geçecek. Rehberin eşlik edeceği Çanakkale gezisinde Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı, Sahra Hastaneleri Şehitlikleri, Yahya Çavuş ve Şehitler Anıtı, Kanlısırt Tepesi, 57. Alay, Conkbayırı ve Aynalı Çarşı ziyaret edilecek. Dünyadaki güç dengelerinin bozulduğu, inanç ve mücadele örneğinin yaşandığı, kahramanlıkların sergilendiği Çanakkale destanını buram buram yerinde yaşayacak olan Merkezefendi kafilesi atalarına, şehitlerine dua ettikten sonra akşam Denizli’ye hareket edecek.
“Yazılan destanları, geçmişimizi çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatmalıyız”
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2015 yılından bu yana devam ettiren etkinliği bu yılda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Subaşıoğlu, “Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk’ projesi bu sene de devam ediyor. Bursa ve Çanakkale sadece Türk tarihi açısından değil dünya tarihi açısından da oldukça önemli olan iki şehrimizdir. Yazılan destanları, geçmişimizi çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatmalıyız, aktarmalıyız. Tarihimizin izlerini yaşayabildiğimiz bu iki şehre yolculuk yapacak olan Merkezefendililere hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.
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