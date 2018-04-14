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Merkezefendili gençler Boğaz’dan zeybek oynayarak geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi İlçe Belediyesinin sınırları içerisinde okuyan, lise 11’nci sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Haydi Gençler İstanbul’a” projesi kapsamında İstanbul’a giden Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İstanbul Boğazı’nda teknede zeybek oynayarak köprü altından geçti.Merkezefendi Belediyesinin, bu yıl 3’ncüsünü düzenlediği ‘Haydi Gençler İstanbul’a projesi kapsamında Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İstanbul’u gezdi.

Denizli’nin Merkezefendi İlçe Belediyesinin sınırları içerisinde okuyan, lise 11’nci sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Haydi Gençler İstanbul’a” projesi kapsamında İstanbul’a giden Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İstanbul Boğazı’nda teknede zeybek oynayarak köprü altından geçti.
Merkezefendi Belediyesinin, bu yıl 3’ncüsünü düzenlediği ‘Haydi Gençler İstanbul’a projesi kapsamında Necla-Ergün Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İstanbul’u gezdi. 170 öğrenci, 12 öğretmenin katıldığı gezide öğrenciler üniversite tercihleri öncesi bazı üniversiteleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İlk durak olarak Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret eden öğrenciler, sonra Panorama 1453 Müzesi’ni ve Merkezefendi Hazretlerinin Türbesi’ni ziyaret etti. Avrupa’da en iyi 10 tema park arasına giren Vialand Eğlence Merkezi’nde doyasıya eğlenen liseli gençler, boğaz turu yaparak Kız Kulesi’ni ziyaret etti. Boğaz turunda tarihi ve güzellikleri görme fırsatı bulan gençler Boğaz’da düzenlenen tekne gezisinde müzik eşliğinde zeybek oynayarak gezinin keyfini çıkardı.

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