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Merkezi sınavda 18 öğrenci birinciliği paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 500 tam puan alan 18 öğrenci birinciliği paylaştı - Bu kapsamda Adana, Ankara, Aydın, Gaziantep, Kütahya ve Mersin'den birer, İzmir, Konya ve Ordu'dan ikişer, İstanbul'dan ise 6 öğrenci tüm soruları doğru yaparak tam puan aldı - Öğrenciler, yerel yerleştirmede 5 tercihi de aynı okul türünden yapabilecek - Bir öğrenci eğer Anadolu lisesi türünde tercih yapmak istiyorsa 3 Anadolu lisesini kendi kayıt bölgesinden, 2 Anadolu lisesini de komşu kayıt bölgesinden seçebilecek - Sınıf tekrarına kalan 9'uncu sınıf öğrencileri, son nakil döneminde kontenjanları uygun olan okullara komisyon tarafından yerleştirilecek

SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı.

Merkezi sınav sonuçlarının dün açıklanmasıyla 500 tam puan alan öğrenci sayısı da belli oldu. Sınav sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 18 öğrenci birinciliği paylaştı. Bu kapsamda, Adana, Ankara, Aydın, Gaziantep, Kütahya ve Mersin'den birer, İzmir, Konya ve Ordu'dan ikişer, İstanbul'dan ise 6 öğrenci tüm soruları yaparak tam puan aldı.

Sınav sonuçları 500 tam puan üzerinden açıklandı. Ancak bu puanların geçmiş yıllarda Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) adıyla düzenlenen sınavlarda alınan puanlarla kıyaslanmaması gerektiği, öğrencilerin tercih yaparken yüzdelik dilimleri dikkate alması gerektiği belirtiliyor.

- Öğrencilere 15 tercih hakkı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sınavına ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden dün yayımlandı. Yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta toplam 15 tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda yapılacak yerleştirmelerde puan üstünlüğü esas alınacak.

Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurulacak.

- Yerel yerleştirme tercihi tüm öğrenciler için zorunlu

Sınava girip girmediğine bakılmaksızın tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihi yapmak zorunda olacak. Sınava giren öğrenci bu tercihi yapmadan sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okulları tercih ekranına ulaşamayacak.

Yerel yerleştirmede ilk üç okulu kayıt alanından olmak üzere öğrenciler en fazla beş okul tercihi yapabilecek. İlk üç tercihte de, komşu kayıt bölgesinden yapılacak dördüncü ve beşinci tercihte de tür zorunluluğu aranmayacak.

Bu kapsamda bir öğrenci eğer Anadolu lisesi seçmek istiyorsa 3 Anadolu lisesini kendi kayıt bölgesinden, 2 Anadolu lisesini de komşu kayıt bölgesinden tercih edecek.

Öğrenciler isterse, tercihlerini üç farklı türdeki okuldan da yapabilecek.

- Nakil döneminde tercih sayısı üçe düşecek

Yerleştirmeye esas nakillerde merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okullar için en fazla üç tercih yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile bir okulun öğrencisi olmaya hak kazananlar için nakil tercihlerinde farklı tür zorunluluğu aranmayacak.

Örneğin bir Anadolu lisesine yerleşen ve sonra nakil isteyen öğrenci isterse başka bir okul türünü tercihleri arasında göstermeyebilecek.

Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler için farklı bir yöntem uygulanacak. Bu öğrenciler nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okulu seçebilecek. Bu okullar iki farklı türde olabilecek.

- Sınıf tekrarına kalanların durumları

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9'uncu sınıf öğrencileri, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan, "kontenjan durumları uygun olanlara" 10-14 Eylül'de il nakil komisyonlarınca yerleştirilecek.

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