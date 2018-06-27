Merkezi sınavda 18 öğrenci birinciliği paylaştı

SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı. Merkezi sınav sonuçlarının dün açıklanmasıyla 500 tam puan alan öğrenci sayısı da belli oldu. Sınav sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 18 öğrenci birinciliği paylaştı. Bu kapsamda, Adana, Ankara, Aydın, Gaziantep, Kütahya ve Mersin'den birer, İzmir, Konya ve Ordu'dan ikişer, İstanbul'dan ise 6 öğrenci tüm soruları yaparak tam puan aldı. Sınav sonuçları 500 tam puan üzerinden açıklandı. Ancak bu puanların geçmiş yıllarda Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) adıyla düzenlenen sınavlarda alınan puanlarla kıyaslanmaması gerektiği, öğrencilerin tercih yaparken yüzdelik dilimleri dikkate alması gerektiği belirtiliyor. - Öğrencilere 15 tercih hakkı Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sınavına ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden dün yayımlandı. Yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta toplam 15 tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda yapılacak yerleştirmelerde puan üstünlüğü esas alınacak. Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurulacak. - Yerel yerleştirme tercihi tüm öğrenciler için zorunlu Sınava girip girmediğine bakılmaksızın tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihi yapmak zorunda olacak. Sınava giren öğrenci bu tercihi yapmadan sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okulları tercih ekranına ulaşamayacak. Yerel yerleştirmede ilk üç okulu kayıt alanından olmak üzere öğrenciler en fazla beş okul tercihi yapabilecek. İlk üç tercihte de, komşu kayıt bölgesinden yapılacak dördüncü ve beşinci tercihte de tür zorunluluğu aranmayacak.