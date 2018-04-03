‘Merkezim Her Yerde’ ilkokul öğrencileriyle

Kırıkkale Gençlik Merkezinin yürüttüğü ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında merkez personeli ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik Merkezine uzak mahallelerde yaşayan gençlere faaliyet ve projeleri anlatmak, mekân sınırlarının ötesinde daha çok gence ulaşmak amacı ile Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezince yürütülen ‘Merkezim Her Yerde Projesi’ faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Gençlik Merkezi personelleri ve eğitimcileri Balışeyh ilçesi Şehit Sezai Ergül İlkokulundaydı.

Etkinlik çerçevesinde minik öğrencilere Gençlik Merkezi faaliyet ve projeleri anlatıldı. Okul bahçesinde gençler antrenörler eşliğinde geleneksel çocuk oyunları oynadı. Gönüllü gençler, öğrencilerin yüzlerini boyandı ve birlikte eğitsel oyunlar ve yarışmalar düzenledi.

Ayrıca, okulda bulunan kütüphaneye etkinlik katılımcıları tarafından yeni kitaplar bağışlandı. Minik öğrencilere boyama kitabı, boyama kalemi ve ‘Genç Dönüşüm Projesi’nde toplanan kalem setleri hediye edildi. Etkinlik süresince katılımcılar ve öğrenciler bol bol birlikte fotoğraf çektirdiler.