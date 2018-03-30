Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Mermer Ocağı Kapasite Artışı Projesinin" toplantısı yapıldı.
Bilecik’in Söğüt İlçesi’nde Çevre ve Şehircik Bilecik İl Müdür Yardımcısı Hatice Yeşim Çakır’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bilecik İl Müdürlüğü personellerinden Çevre Mühendisi Sinem Bilmedik, Makine Mühendisi Yasin Keskin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin Denetim Genel Müdürlüğünden Mustafa Bayhan, Bilecik İl Özel İdaresi, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, projeyi hazırlayan firma, proje sahibi temsilcileri ile yöre halkı katıldı.
Çevresel etki değerlendirmesi yeterlik firmasının projeyle ilgili yaptığı sunumun ardından halkın ve kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri alınarak, toplantı sona erdi.
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