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Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mermer ocağında kopan kaya parçasının altında kalan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yayla Gökben Mahallesi'nde mermer ocağında çalışan Muammer Bayat (36), mermer kesimi yaptığı sırada kopan kaya parçasının altında kaldı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bayat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayat'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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1 ölü iş kazası Mermer ocağı Muğla Seydikemer

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