Mersin '15 Temmuz'da tek yürek oldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' ile 'Demokrasi Mitingi'ne katılan binlerce kişi tek yürek olup, 'Millet iradesine darbe vurulamaz' mesajı verdi.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndan başlayıp Silifke Caddesi'ni takiben devam eden yürüyüşün en ön sırasında Kalkınma eski Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizan Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız başta olmak üzere kentin diğer milletvekilleri ile STK temsilcileri yer aldı. Korteje, çevredeki esnaflar ve yürüyüşü evlerinin pencere ile balkonlarından izleyenler de alkışlarla destek verdi.

Kalabalık kısa sürede Cumhuriyet Alanı'na ulaşırken, burada da Demokrasi Mitingi heyecanı yaşandı. Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlık örneğiyle önemli mesajlar verdiğini belirten Lütfi Elvan, "Bir millet nasıl ayağa kalkar, sizler gösterdiniz. Bir millet nasıl demokrasiye sahip çıkar, yine bunu sizler gösterdiniz. Bir millet nasıl milli iradeye sahip çıkar, yine bunu sizler gösterdiniz. Bir millet nasıl istiklalini kanı pahasına çiğnetmez, bunu sizler gösterdiniz. 15 Temmuz milletimizin adeta 2'nci İstiklal mücadelesi olmuştur" dedi.