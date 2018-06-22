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Mersin Barosu'ndan ‘Her okula bir avukat' projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:45 | Son Güncelleme

MERSİN'deki seçim sandıklarının güvenliği, Her Okula Bir Avukat' projesiyle sağlanacak.

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA)MERSİN'deki seçim sandıklarının güvenliği, Her Okula Bir Avukat' projesiyle sağlanacak. Mersin Barosu?na kayıtlı avukatlar, oy verme ve sayım işlemleri ile sandıkların adliyeye taşınması sürecini yakından takip edecek. Proje kapsamanda düzenlenen bilgilendirme toplantısı, baronun Gökdelen İş Merkezi'ndeki hizmet biriminde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 24 Haziran'da Türk Halkı'nın siyasi kararını vereceğini belirterek, Biz hukukçular, 'Bu süreç içerisinde ne yapabiliriz? diye düşündük. Vatandaşın özgür ve bağımsız bir şekilde sandığa gidebilmesi, sandıkta gerçek iradesini yansıtmasını ve iradenin demokrasi çerçevesinde sonuçlara uymasını sağlayacak sürecin zarar görmeden işlemesini sağlamak amacıyla bir eğitim çalışması, faaliyet süreci başlattık dedi. 24 Haziran sürecinde her meslek grubuna önemli görevler düştüğünü ifade eden Yeşilboğaz, 'Biz hukukçulara düşen görevin önemini de hepimiz biliyoruz. Önemli olan gerçek iradenin, adaletin ve hukukun tecelli etmesidir. Bizim tek isteğimiz budur. Bütün meslektaşlarımızı ve bileşenlerimizi davet ettik. Burada siyasi parti veya siyasi düşünce gözetmedik. Bu ülke hepimizin, bu ülkenin geleceğinden hepimiz sorumluyuz. Yarın çocuklarımıza bağımsız, demokratik ve özgürlüğe açılan bir ülke bırakmayı düşündüğümüz için bu süreçte etkin bir şekilde rol aldık diye konuştu. Bilgin'in konuşmasının ardından toplantıya katılan avukatlar seçim süreciyle ilgili bilgilendirildi.

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