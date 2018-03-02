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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık hizmeti Antalya’ya kadar uzadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil hizmeti Antalya’ya kadar uzandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık hizmeti Antalya’ya kadar uzadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil hizmeti Antalya’ya kadar uzandı. Antalya’da yaşayan ve bakıma ihtiyacı olan 86 yaşındaki Süheyla Gökdemir, Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmeti ile Mersin’e kızı Nilüfer Gür’ün yanına getirildi.
Kısa süre önce evde geçirdiği kaza sonrası kalça kemiği kırılan ve ameliyat olan Süheyla Gökdemir’in bakım için Silifke’de yaşayan kızı Nilüfer Gür’ün yanına getirilmesi gerekiyordu. Süheyla Gökdemir’in Mersin’de yaşayan kızı Nilüfer Gür, hasta nakil hizmeti alabilmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık birimine ulaştı. Nilüfer Gür’ün talebi üzerine harekete geçen ekipler, 86 yaşındaki Süheyla Gökdemir’i Antalya’dan Silifke’ye getirerek kızına teslim etti. Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek annesini Silifke’ye getiren Nilüfer Gür, “Annem normalde Antalya’da yaşıyor. Evinde düşünce kalça kemiğini kırdı ve ameliyat oldu. Ben emekli hemşire olduğum için ve evimde bakımı daha kolay olacağı için annemi yanıma almak istedim. Antalya’dan Silifke’ye getirilmesi gerekiyordu. 112 acil servisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni aradık. Böyle bir hizmetlerinin olmadığını söylediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan birinin vasıtası ile Büyükşehir’in ambulans hizmeti olduğunu öğrendik. Aradık yetkililerle görüştük. Kısa bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağabeyimin refakatçiliğinde çok rahat bir şekilde ve çok cüzi bir miktara annemi Antalya’dan Silifke’ye benim yanıma getirdiler” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil hizmetini duymadan önce pek çok kuruma başvurduklarını ancak çözüme kavuşturamadıklarını belirten Gür, “Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmadan önce özel ambulansa başvurduk. Yaklaşık 2 bin 500 lira istediler. Biz emekli insanlarız ve maddi durumumuz belli. Bizim bunu karşılamamız mümkün değildi. Büyükşehir Belediyesi çok cüzi bir miktara getirdi ve ben nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah bin kere razı olsun. Sadece cenaze için değil yaşam mücadelesi veren insanlar için böyle bir hizmetin verilmesi çok güzel” şeklinde konuştu.
Antalya’da yaşayan ve annesinin bakımı ile ilgilenen Ertuğrul Gökdemir ise “Ben Antalya’da yaşıyorum. Antalya’dayken annemle ben ilgilendim. Ameliyat ettirdikten sonra ambulans hizmeti için özel ambulanslara, diğer il ve ilçe belediyelerini başvuru yaptık. Onlarda il içerisinde hizmet verebildiklerini, şehir dışına çıkamadıklarını söylediler. Bunun üzerine kız kardeşim devreye girdi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Birkaç saat sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri aradı. Geldiler, annemi aldılar, birlikte yola çıktık. Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve tüm Büyükşehir Belediyesi ekiplerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık hizmeti Antalya’ya kadar uzadı

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