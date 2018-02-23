Mersin Cezaevi’ndeki avukat görüşme odaları yenilendi

Mersin Barosu Başkanlığı tarafından, Mersin Cezaevi’ndeki avukat görüşme odaları yenilenip genişletilerek, avukatların hizmetine açıldı. Baro Başkanı Er, “Mersin Cezaevi görüşme odaları, mesleğimizin itibarına yakışır şekilde yenilenip genişletilerek, meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur" dedi.

Mersin Cezaevi avukat görüşme odalarında yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Cezaevi Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmeleri neticesinde Baro Başkanlığı olarak cezaevinde yapmış oldukları çalışmalar kapsamında odaları yenileyip genişleterek, avukatların müvekkilleriyle daha rahat ve modern bir ortamda görüşmelerine imkan sağlandığını söyledi.

Mersin Cezaevi‘nde küçük ve yetersiz durumda olan avukat görüşme odalarında, avukatların işlerini zor şartlar altında yaptıklarını ve zaman kaybına uğradıklarını, bu gerekçeyle avukat görüşme odalarını daha modern hale getirilip genişletilerek, avukatların hizmetine sunduklarını vurgulayan Er, "Daha önceki görüşme odası küçük olduğu için avukatlarımız müvekkilleriyle rahat bir şekilde görüşemiyordu. Ayrıca avukatlarımız sıra bekleyerek, yoğun iş tempolarında zaman kaybediyorlardı. Mersin Barosu olarak, Mersin Cezaevi avukat görüşme odalarını modernize ederek avukatlarımızın işlerini, mesleğin saygınlığına yakışır bir şekilde yapmalarını sağlayarak, bu konudaki mağduriyetlerini gidermiş olduk" diye konuştu.