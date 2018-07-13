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Mersin'de film setindeki cinayeti gerçek sandılar, ortalık karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:06 | Son Güncelleme

Mersin sahilinde akşam cinayet işlendiği yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle vatandaşlar seti bastı. Bazı kişiler yardıma koşarken, bazıları da cinayet işlediğini düşündükleri karakterin üzerine yürüdü. Olayın şokunu atlatanlar bu kez çekilen sahneleri ilgiliyle izledi.

Mersin'in Erdemli ilçe sahilinde akşam cinayet işlendiği yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle vatandaşlar seti bastı. Vatandaşlardan bazıları yardıma koşarken, bazıları da cinayet işlediğini düşündükleri karakterin üzerine yürüdü. İşin aslı ortaya çıkınca da yüzlerce kişi çekilen sahneyi takip etmek için çevreye toplandı. Cinayet işlendiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarının kaynağının da aynı kısa filmin cinayet sahnesi olduğu ortaya çıktı.

Olayı İHA muhabirine anlatan sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu İbrahim Özcan, "Aile içi şiddet, cinsel istismar, parçalanmış ailelere ait bir kısa filmdi. Kızkalesi ve diğer festivallere katılmak üzere çektiğimiz bir kısa film. Biz de gönüllü olarak oynadık tabi. Sahne vurulma sahnesiydi. Öz baba rolünde benim vurulmamı gerektiren bir sahneydi. Üvey sarhoş baba beni vuruyor. Sonuçta o cinayet sahnesinde normal bir tabanca kullandık, kuru sıkı bile değil, göstermelik bir tabanca. Vurulma sahnemde birkaç el art arda ateş edilince insanlar çocuklar çığlık attı" dedi.

"SAHNEYİ BOZMAMAK İÇİN ROLÜME DEVAM ETTİM"

Olayın bundan sonraki kısmını sahneyi bozmamak adına gözü kapalı takip ettiğini anlatan Özcan, "Ben vurulmuş yatmışım yerde, bekliyorum. Ben hiç pozisyonumu bozmuyorum. Bir kadın sesi duydum, 'müsaade edin ben sağlıkçıyım, yardımcı olabilirim arkadaşlar, kan kaybından ölmesin' diye bir şeyler duydum. Gözlerimi açamıyorum, çünkü çekim devam ediyor. Bu arada sahne de bozuldu. Duyarlıymış insanlar. Daha sonra beni tabancayla vuran arkadaşın üstüne saldıranlar, peşinden koşturanlar olmuş" diye konuştu.
Olayın bir cinayet değilde kısa film olduğunun anlaşılmasıyla vatandaşların bu kez de çekim yapılan sahneyi izlemeye koyulduğunu anlatan Özcan, "Bu kez de televizyon izler gibi, sinemada film izler gibi izlemeye başladılar. Gülüyorlar, alkışlıyorlar. Sahnem bitti ayağa kalktım, vatandaşlar maç izliyor da ben stadyumun ortasındaymışım gibi hissettim" dedi.

"VATANDAŞLARIN DUYARLILIĞI BİZLERİ MEMNUN ETTİ"

Bir tiyatrocu olarak duyarlılık dolayısıyla memnun olduğunu belirten Özcan, "Erdemli'de bu insanların hem film izlemeye karşı gösterdikleri duyarlılık, hem de orada bir cinayet mi oldu ne oldu, bir katil kaçıyor diyerek peşine takılmalar, yerde yatan oyuncuya ben sağlıkçıyım yardımcı olabilirim diyerek duyarlılık göstermeleri bizleri mutlu etti" şeklinde konuştu.

Aile içi şiddet ve tacize yönelik bir hikayenin oluşturulduğunu dile getiren filmin senaristi ve yapımcısı Fatma Gündüz de, çekilen kısa film ile 3-4 festivale katılmayı hedeflediklerini kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Mersin cinayet sosyal medya

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