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Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 08:50 | Son Güncelleme

Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucunda ilk gelen bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 30'a yakın kişi yaralandı.

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Mersin-Aslanköy yolunda sabah saat 08.00 sularında tarım işçilerini taşıyan otobüsün Kanlı Viraj mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, çoğunluğu Suriyeli 30'a yakın kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mersin'de çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden ilk fotoğraflar;

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Suriye trafik kazası kanlı viraj

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yollar la övünenler, O YOLLAR SİZE GİRSİN AMA BİR DAHA ÇIKMASIN. YOL DEĞİL ÖÜLÜM YOLLARI. ÜLKEMİZDEKİ KAZALARIN BİR SEBeBİDE HİÇ ALAKASIZ YERLERE KESKİN VİRAJLAR KONMASI, ÖLÜ NOKTALARIN VAR OLMASI. EYYY İLGİSİZ İLGİLİLER BİR DE BU AÇIDAN DEĞERLENDİRİN.TABİ BEYİN VARSA...
Mersinliyim burada ölümlü kaza benim şahit olduğum en az 15. oldu ama bir önlem yapılmadı Allah Rahmet Eylesin
Ölenlere allahtan rahmet, kalanlara acil şifalar dilerim.
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