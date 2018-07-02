Mersin-Aslanköy yolunda sabah saat 08.00 sularında tarım işçilerini taşıyan otobüsün Kanlı Viraj mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, çoğunluğu Suriyeli 30'a yakın kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mersin'de çeşitli hastanelere sevk edildi.
Olay yerinden ilk fotoğraflar;
Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var
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