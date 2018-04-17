Mersin ESOB’ta kongre heyecanı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, 2 Mayıs’taki kongrede birlik başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Dinçer, "Geldiğimiz günden bu yana birlik ve beraberlik peşindeyiz. Beni en çok mutlu eden şey de teşkilatımızda bu birlik ve beraberliği sağlamış olmamızdır" dedi. Birliğe bağlı 70 meslek odasında genel kurul sürecini tamamlayan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde kongre heyecanı yaşanıyor. 3 dönemdir ESOB başkanlığını yürütün Talat Dinçer, yeniden başkanlığa aday olduğunu söyledi. Meslek odalarında gerçekleştirilen kongre süreci ve ESOB genel kuruluna ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulunan Dinçer, birliğe bağlı 70 meslek odasında yaklaşık 70 bin esnaf ve sanatkarın kayıtlı olduğunu belirtti. Kanun gereği, tüm odaların 4 yılda bir olağan genel kurullarını yapması gerektiğini hatırlatan Dinçer, 2018 yılının da bu anlamda seçim yılı olduğunu kaydetti. Ocak, şubat ve mart ayında Tarsus’tan Anamur’a kadar tüm ilçelerde yaklaşık 70 bin esnafın sandığa giderek kongre sürecini tamamladığını ifade eden Dinçer, "Bizim için yorucu bir dönemdi. Tüm esnafımızın sandığa gidip 4 yıllığına kendi yönetimini belirlemesi gerekiyordu. Bu esnaf için gerçekten çok önemli bir konuydu. Ocak ayı başında bu seçim maratonuna başladık, 31 Mart tarihinde de Tarsus’ta noktayı koyduk. Böylelikle 70 odamız ve 70 bine yakın esnaf ve sanatkarımız seçim sürecini tamamlamış oldu" diye konuştu.

"Oda yönetimlerinde yüzde 20 oranında değişim yaşandı"

Bu dönemde bol adaylı bir seçim sürecinin yaşandığına değinen Dinçer, "Hizmete talip çok arkadaşımız çıktı. Yüzde 20 oranında bir yönetimsel değişim oldu. Türkiye geneline baktığımızda da bu rakam yüzde 15 ile 20 arasında. Bir çok sektörde ’biz mevcut başkanımızdan memnunuz’ diyip güven tazeleyenler oldu, bazı odalarımızda ise ’kan değişikliğine ihtiyacımız var’ diyenler oldu. Burada güzel olan, bu kadar geniş bir kitle sandığa giderken, en ufak bir olay olmadan, her hangi bir tatsızlık yaşanmadan, huzur içerisinde demokrasinin en güzel örneğini sergileyerek seçimlerimizin gerçekleşmiş olmasıdır. Hiçbir şaibeye meydan vermeden, nahoş bir olay olmadan seçimlerimizi yaptık" şeklinde konuştu.

"2 Mayıs’taki kongrede yeniden adayım"

Seçim sürecinin devam ettiğini, mayıs ayında Türkiye genelinde 81 birlikte kongrelerin yapılacağını, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kongresinin de 2 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini söyleyen Dinçer, yeni dönemde yeniden birlik başkanlığına aday olduğunu belirterek şöyle devam etti; "Arkadaşlarımızla yola çıktık. Tüm arkadaşlarımıza, esnafımıza, hepsine teşekkür ediyorum. Bizimle yola devam etmek istediklerini bildirdiler. Biz de oturup arkadaşlarımızla değerlendirdik. Aslında gerçekten yorucu bir iş. Kesimimiz, tabana yayılmış geniş bir kitle. Ama güzel olan şu, hep böyle bir yerlere gelindiğinde belli gruplar oluşuyor, işte ’o bizden olsun, şu sizden olsun, şu yapıdan olsun, bu yapıdan olsun’ diye. Ancak biz göreve geldiğimiz günden bu yana Mersin ESOB’ta hiçbir ötekileşme, hiçbir ayrışma, hiçbir kutuplaşma olmadı. Ben olduğum sürece de olmayacak inşallah. Tüm kesimlerden, her etnik kökenden, her meslekten arkadaşımız gelip ’başkanım sizinle devam edelim, önemli olan kurumuzun bir yerde olması’ diyerek onay verdiler. 2 Mayıs’ta Allah izin verirse yine hizmete talibiz."