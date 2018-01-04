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Mersin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:45 | Son Güncelleme 45 dakika önce

MERSİN (AA) - Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede devameden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu geceden itibaren etkisini artırarak Mersin kıyı hattı boyunca cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde olmasının beklendiği bildirilen açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, hortum ve ulaşımda aksamalargibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

(AA)

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